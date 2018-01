Sport



Confermata la squalifica di Daniele Fasano. Il Camporgiano non ci sta e annuncia una dura presa di posizione

venerdì, 19 gennaio 2018, 22:42

di simone pierotti

La Corte Nazionale di Giustizia della U.I.S.P. ha confermato quanto deciso dalla Commissione Disciplinare regionale riguardo alla maxi squalifica di 8 mesi del calciatore del Camporgiano Daniele Fasano. A nulla è valso il ricorso presentato dalla società garfagnina, la “battaglia” per ricostruire quella che, per il Camporgiano e per tante persone presenti ai fatti, era la verità, è andata persa.

Ma andiamo per ordine. Durante la partita Careggine - Camporgiano del campionato amatoriale della U.I.S.P. della Garfagnana dello scorso 7 ottobre, si accendeva una discussione animata a centrocampo tra alcuni giocatori. Una scena che vediamo spesso sui campi da calcio di ogni latitudine e categoria, niente di eclatante. Senza voler giudicare quanto accaduto, diciamo che il direttore di gara aveva prima espulso Manuel Giorgi del Careggine poi il compagno di squadra Marco Gregori e Daniele Fasano del Camporgiano. Ecco il “casus belli” che ha fatto infuriare società e tesserati del Camporgiano che ci spiegano che Fasano era intervenuto per calmare i compagni e gli avversari coinvolti, con l'intento di mantenere la serenità e l'armonia del gioco. I cartellini, comunque, fanno parte del gioco ma nessuno dei presenti si aspettava che Fasano venisse squalificato per 8 mesi, di fatto stagione finita.

La società garfagnina non ha mai nascosto il proprio pensiero, considerando il verbale dell'arbitro assolutamente falso: “In caso contrario ci saremmo dissociati dal comportamento del nostro tesserato. Abbiamo inoltrato ricorso prima alla Uisp regionale poi a quella nazionale ricevendo esito negativo entrambi con motivazioni alquanto assurde. Facciamo presente che forze dell'ordine erano pronti a testimoniare di quanto visto ma non sono stati interpellati. A questo punto la nostra società non riconoscendosi più nei valori della Uisp e non sentendosi in alcun modo tutelata sta vagliando la decisione di non partecipare più, dopo molti anni, al campionato Uisp e ha chiesto ai propri tesserati di non partecipare alla rappresentativa Uisp della Garfagnana”.

Una dura presa di posizione della società alla quale si aggiungono le dimissioni del vicepresidente Daniele Cecconi dal Comitato direttivo Uisp. “La nostra è una protesta civile in quanto nel corso della nostra storia non siamo mai stati coinvolti in atti violenti sui campi da calcio. In nostro intento nonostante le molte difficoltà economiche e logistiche è quello di far giocare ogni anno i ragazzi a calcio il sabato”.