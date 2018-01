Sport



Contro l'Urbino Taccola occasione da non perdere: altro spareggio per il Castelnuovo

sabato, 13 gennaio 2018, 08:51

di simone pierotti

Trasferta chiave per il Castelnuovo domenica sul campo dell'Urbino Taccola, ad Uliveto Terme. Dopo due pareggi casalinghi consecutivi i gialloblu sono attesi dal fanalino di coda che, tuttavia, sta dando segnali di ripresa come testimonia la vittoria di domenica scorsa a San Miniato e il pareggio contro il Fucecchio. Sono solo 11 i punti conquistati dagli uomini di mister Russo, di cui soltanto 7 nel girone di ritorno, chiuso con ben 7 sconfitte consecutive.

Non sarà una gara facile ma sarà fondamentale fare punti in una fase decisiva della stagione: il giudice sportivo ha “ritoccato” la classifica, ribaltando il risultato tra Atletico Piombino e Atletico Cenaia, con il team pisano che scivola a quota 20, a pari merito con il Castelnuovo. Ad Uliveto mancheranno Simone Tolaini, fermo per squalifica, e Inglese, per un attacco di appendicite.

Appuntamento alle 14:30.