Cronocaserana, Jamali (Parco Alpi Apuane) si riconferma anche nel 2018

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:20

Dopo le vittorie ottenute nel 2016 e 2017 Jilali Jamali (Parco Alpi Apuane) si riconferma anche nel 2018 sul podio più alto della ''Cronocaserana”, manifestazione podistica a cronometro che si è tenuta a Caserana di Quarrata ottimamente organizzata dalla società Podistica La Stanca Valenzatico. L'atleta di origini marocchine ha percorso i 5600 metri del percorso in 17'10'' precedendo di 16'' Simone Coraggio (Polisportiva I' Giglio Castelfiorentino) e di 20'' Luca Borgianni (Podistica Castelfranchese), seguono Federico Ciabini (Toscana Atletica Futura) e Massimo Tredici (Nuovva Atletica Lastra). Tra i Veterani il primato è andato a Nicola Matteucci (Alpi Apuane) in 17'58'' avendo la meglio su Rossano Bonacchi (Silvano Fedi Pistoia) staccato di 3'' e Valerio Corsinovi (Le Torri Firenze) che giunge a 32''. Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) si impone negli Argento nel tempo di 20'42'' con un vantaggio di 5'' su Lucio Agostini (Gabbi Bologna) e 1'05'' su Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia). Successo pistoiese invece negli Oro con Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) che copre la distanza in 21'34'' davanti a Antonino Spinella (Atletica Signa) staccato di 1' e Gianluca Favi (Unione Sportiva Ugnano) di 2'08''.

Dopo aver vinto nel 2016 Simona Prunea (Orecchiella Garfagnana) torna sul podio più alto quest'anno con il tempo di 19'55'' lasciando ad appena 1'' Elena Kostantos (La Galla Pontedera Atletica) e a 59'' Raffaella Malverti (Circolo Minerva), quarta Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia) e quinta Michela Furi (Il Fiorino). Elena Jaccheri (La Galla Pontedera Atletica) è la migliore tra le Veterane in 21'33'' con un vantaggio di 1' su Odette Ciabatti (Orecchiella Garfagnana) e di 3'09'' nei confronti di Maria Amelia Nardi (Podistica La Stanca Valenzatico).