Sport



Frati illude il GhiviBorgo a fine primo tempo: 1-1 nello scontro salvezza di Sestri Levante

domenica, 21 gennaio 2018, 17:16

di michele masotti



1-1

Sestri Levante: Adornato, Mazzotti, Raso, Pane, Cammaroto, D’Ambrosio (60’Roumadi), Orlando, Battaglia, Armato (80’ Dotto), Ianniello, De Vivo A disposizione: Molinelli, Bergamino, Benga, Piras, Cusato, Righetti, Cuneo Allenatore: Antonio Dell’Atti

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini, Bassano, Gemignani, Giordani, Diana, Frati (80’Barretta), Michelotti (62’Marcellusi), Micchi (62’Di Paola), Masini, Rubechini A disposizione: Kolaj, Lecceti, Brizzi, Coselli, Riccioli, Giusti Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Luca Calvi di Bergamo (Assistenti Raus di Bergamo e Marchese di Lodi)

Marcatori: 45’Frati, 55’Orlando

Note: Espulso al 92’Rubechini. Ammoniti Masini, Mazzotti, Raso e Cammaroto

Il GhivizzanoBorgo di questo inizio 2018 è abbonato al segno X. Nello scontro salvezza del “Sivori” di Sestri Levante i “colchoneros” della Media Valle collezionano il quarto pareggio nelle ultime cinque uscite scivolando, in virtù dei sorprendenti successi di Savona e Rignanese al cospetto delle big Massese e Ponsacco, al tredicesimo posto. Finisse oggi il torneo, il Ghivizzano sarebbe salvo poiché contare su 13 punti di distacco, e quindi scatterebbe il meccanismo della forbice (in D bastano 8 lunghezze nda) nei confronti del Montecatini, attuale terzultima forza. Resta il dato che la squadra di Venturi non riesce a vincere queste sfide decisive per la zona calda della graduatoria. L’unica vittoria in questi confronti diretti per i biancorossi arrivò alla prima giornata ai danni dello Scandicci. L’1-1 finale maturato in Liguria è giusto: ospiti apparsi più brillanti sul piano del palleggio, mentre i ragazzi di Dell’Atti sono stati molto pericolosi con azioni di rimessa. La nota stonata di giornata tra le fila del GhiviBorgo è senza dubbio il rosso diretto rimediato al 92’ da Rubechini. Il capitano degli ospiti, Di Paola è infatti partito dalla panchina per non avere ancora smaltito i postumi di un’influenza, ha commesso un’ingenuità scagliando il pallone sul volto di un avversario.

Sestri Levante che scende in campo con un classico 4-4-2, al quale risponde il Ghivizzano con un 4-3-1-2 nel quale Masini sostituisce come rifinitore lo squalificato Nottoli, con il conseguente inserimento di Michelotti. In attacco la spalla di Micchi è il rientrante Frati. Match piacevole nei primi quarantacinque minuti. Al 12’ ficcante ripartenza del Sestri Levante che vede subito protagonista Signorini, davvero molto bravo nel disinnescare il tentativo di Ianniello. Il numero dieci ligure ci riprova al minuto numero trenta con una sua conclusione che viene deviato in corner da un difensore ospite. Padroni di casa che si rendono nuovamente pericolosi nella coda della frazione con potente conclusione di De Vivio che va ad incocciare il palo. Allo scoccare del 45’gli ospiti passano in vantaggio con un’autentica perla di Matteo Frati che estrae dal cilindro una perfetto calcio di punizione. L’avvio della ripresa è di marca rossoblù con il pareggio che arriva al 56’. Insista azione sulla corsia destra, cross basso di Armato che trova a centro area lo smarcato Orlandi che non lascia scampo a Signorini. 1-1 e tutto da rifare per il GhiviBorgo che rischia di subire il sorpasso al 63’ ma Signorini decide di no al neo entrato Roumadi. Due minuti più deve intervenire Adornato sul colpo di testa di Frati. Al 76’ doppio intervento di Signorini, dapprima sul punizione di Orlando e poi sul tentativo di tap-in di Armato con la sfera che viene deviata sul palo. Davvero ottima la prova offerta dal portiere classe 1999 e cresciuto nel settore giovanile del Livorno. In zona cesarini ci sono ancora da annotare l’occasione capitata a Barretta, conclusione alta sugli sviluppi di un corner, e l’ingenuità commessa da Rubechini che gli costa il rosso diretto.

Domenica prossima il GhivizzanoBorgo riceverà in casa la visita della formazione più in forma del torneo, quel Real Forte Querceta che grazie alle dieci vittorie nelle ultime undici partite è salito al terzo posto.