GhiviBorgo k.o. nel derby contro il Real Forte Querceta. Si complica la classifica dei biancorossi

domenica, 28 gennaio 2018, 17:58

di michele masotti



0-2

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini (66’Brizzi), Lecceti (88’Coselli), Gemignani, Giordani (57’Barretta), Diana, Frati, Michelotti, Di Paola, Masini (75’Micchi), Nottoli (80’Marcellusi) A disposizione: Demi, Bassano, Riccioli, Della Nina Allenatore: Simone Venturi

Real Forte Querceta: Fontana, Mastino (66’Bertoni), Sergi, Biagini (90’Cito), Aliboni, Tognarelli, Borgobello (76’Baroni), Remedi, Falchini (86’Silipo), Chianese, Vignali A disposizione: Agozzino, Dini, Posenato, Cecchetti, Ferretti Allenatore: Francesco Buglio

Arbitro: Andrea Ancora di Roma (Assistenti Bartolomucci e Musumeci di Ciampino)

Marcatori: 17’ e 28’ Falchini

Note: Espulso al 30’ Di Paola. Ammoniti Nottoli, Falchini e Tognarelli.

Il Real Forte Querceta di Buglio bissa il risultato dell’andata, 2-0, prosegue la sua incessante risalita finendo al secondo posto a -4 dalla capolista Sanremese. Per la squadra di Venturi, costretta a giocare in dieci uomini per il rosso rifilato a Di Paola quando il punteggio vedeva già gli ospiti avanti, la settima sconfitta stagionale lascia il Ghivizzano fermo nella zona calda della graduatoria. Non proprio il migliore dei viatici per un trittico di partite, contro Montecatini, Rignanese e Argentina, che saranno fondamentali per rilanciare le speranze nella corsa per la salvezza diretta. Un’assenza per parte per squalifica: tra i locali Rubechini, fermato per tre turni dal giudice sportivo, e il difensore Cauz, che in estate passerà al Parma, nella formazione versiliese. Venturi propone diverse novità in formazione: Lecceti viene preferito a Bassano, Nottoli sostituisce l’ex Gavorrano mentre in attacco Di Paola ha smaltito i postumi dell’influenza e ricompone il tandem offensivo con Frati. In casa Real Forte Querceta, in serie positiva da ben tredici match, Buglio inserisce Sergi sulla linea dei difenso. Anche in attacco Buglio presenta qualche cambiamento rispetto al match di sette giorni fa contro la Lavagnese con Chianese lanciato dal primo minuto al posto di Ferretti.

Il primo squillo della partita arriva al 14’ quando un velenoso traversone di Giordani viene alzato sopra la traversa da Fontana. Tre minuti più tardi l’ex Parma Vignali pennella un preciso traversone dalla sinistra per la deviazione vincente in tuffo di testa di Falchini. La replica del GhiviBorgo è affidato ad una girata di Di Paola che non inquadra lo specchio della porta. Al minuto numero ventotto il centravanti versiliesi concede il bis. La partita dei locali si trasforma in una montagna impossibile da scalare quando capitan Di Paola, reo di avere colpito con un piccolo spinta Tognarelli, viene espulso dal direttore di gara su segnalazione del guardalinee. L’attaccante romano, in quanto capitano e quindi un’aggravante per il giudice sportivo, salterà come minimo le prossime due partite. Al 31’ Frati non è freddo davanti a Fonsenato e calcia fuori. Nel secondo tempo gli ospiti, da squadra di rango quale sono, si limitano a gestire bene il possesso palla sfruttando la superiorità numerica. Venturi manda nella mischia Barretta, Micchi e Marcellusi cercando di pescare il jolly dalla panchina. L’unica vera e propria chance per i padroni di casa è affidata alla punizione di Frati dalla lunga distanza che finisce fuori di poco.

Nel prossimo turno di campionato il GhiviBorgo, come detto, farà visita al Montecatini in uno scontro salvezza per i “colchoneros” della Media Valle, mentre il Real Forte Quercerta giocherà tra le mura amiche il derby contro il Seravezza di Vangioni.