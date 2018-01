Sport



I Diavoli Neri Gorfigliano impongono il pareggio alla capolista Unione Pontigiana

domenica, 21 gennaio 2018, 18:13

di michele masotti



0-0

Diavoli Neri: Nicodemi, Poli (55’Pellegrinotti), Cassettai (64’Berti), Billi, Tonelli, Angelini, Bertoncini, Malatesta, Stafa (83’Della Croce), Bonini A disposizione: Ferri, Coiai, Magazzini, Ivano Orsi, Della Croce Allenatore: Gabriele Zuddas

Unione Pontigiana: Fiaschi, Chiavacci, Scaffai, Michetti, Pasquini, Avanzati, Luppi, Brachini, Mugnetti, Bartolini (70’Cecchi), Lavorini A disposizione: Sorini, Niccolai, Foglia, Bottaini e Toto Allenatore: Lamberto Bendinelli

Arbitro: Colombi di Livorno

Al termine di una partita certamente non spettacolare, ma dall’alto contenuto agonistico e particolarmente combattuta, i Diavoli Neri Gorfigliano fermano sul pareggio a reti inviolate l’Unione Pontigiana, una delle due capolista del campionato assieme ai massesi del Serricciolo. Grande prova di solidità e compattezza per i ragazzi di Zuddas che proseguono così il mini ciclo terribile di questo segmento iniziale del girone di ritorno. Dopo aver affrontato Serricciolo e il team pistoiese, nel prossimo turno capitan Malatesta e compagni riceveranno la visita dello Sporting Bozzano, terza forza in coabitazione con il Tirrenia. Il quinto pareggio stagionale consente alla formazione di Gorfigliano di consolidare la propria posizione di centro classifica con 23 punti, tre di vantaggio sulla zona play-out.

I padroni di casa erano privi dello squalificato Diego Orsi e dell’infortunato Crudeli; anche gli ospiti hanno dovuto fare i conti con l’importanza assenza del centravanti Cortesi, migliore marcatore della formazione di Bendinelli con i 12 centri messi a referto fino ad ora. Zuddas ritrova tra i pali Nicodemi, lancia dal primo minuto il giovane Poli al posto del pari età Della Croce, mentre Malatesta viene affiancato in attacco da Bonini e Stafa. Il primo tempo vede il leggero predominio di padroni di casa, anche la sfida si dipana sui binari dell’equilibrio con le rispettive retroguardie che concedono poche giocabili agli attaccanti avversari. La più grossa occasione viene costruita da capitan Malatesta, abile nel saltare secco Lavorini e a vedersi respingere il suo destro da Fiaschi. Sulla palla vagante, con l’estremo difensore ospite ancora a terra, si avventa Stafa che però conclude addosso allo stesso Fiaschi. Anche la seconda frazione di gioco rispecchia fedelmente quanto visto nel primo tempo: partita combattuta e bloccata, con il predominio dei difensori sulle punte avversarie. Zuddas inserisce Berti e Pellegrinotti alzando il baricentro della propria squadra, senza però riuscire a creare grosse occasioni. Soltanto nel finale arrivano altre due palle gol, una per parte. Al 86’ la punizione da buona posizione di Malatesta si infrange sulla barriera mentre otto minuti più tardi il subentrato Cecchi non trova lo specchio della porta con una conclusione da fuori area.

Nel prossimo turno di campionato i Diavoli Neri, come detto, ospiteranno a Gorfigliano lo Sporting Bozzano; match interno per l’Unione Pontigiana che se la vedrà contro il Capezzano, formazione che milita sì nei bassifondi ma che è reduce da tre successi di fila.