Sport



I Diavoli Neri Gorfigliano passano nel derby di Pieve Fosciana

domenica, 7 gennaio 2018, 19:06

di michele masotti



0-1

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Sarti (91’Touray), Lorenzo Bacci, Biagioni, Giuntini, Lucchesi, Tognarelli (79’Gheri), Biggi, Piacentini, Corrado Dini A disposizione: Damiano Dini, Federico Bacci, Lenzi, Matteo Angelini e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Diavoli Neri: Carvajal, Della Croce (81’Poli), Diego Orsi (60’Cassettai), Billi, Tonelli, Filippo Angelini, Bertoncini, Stafa (90’Magazzini), Pellegrinotti, Bonini, Morelli A disposizione: Ferri, Ivano Orsi e Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Gallà di Pistoia

Marcatori: 73’autorete di Biagioni

Note: Espulsi al 46’ Giuntini per doppia ammonizione e al 94’ Corrado Dini per proteste. Ammoniti Pieri, Biagioni, Biggi, Diego Orsi, Bertoncini e Morelli. Calci d’angoli 3-2. Minuti di recupero 1’ e 5’.

In partite equilibrate e bloccate sullo 0-0, con le due formazioni che non riescono a fare breccia con una certa continuità nelle difese avversarie, spesso e volentieri si rivelano decisivi le situazioni da palla inattiva. E così è stato anche nel derby tra Pieve Fosciana e Diavoli Neri Gorfigliano, risolto dalla rocambolesca autorete di capitan Biagioni nella ripresa. 0-1 finale che punisce oltre misura, come riconosciuto a fine gara il tecnico dei Diavoli e grande ex di questo confronto Gabriele Zuddas, i padroni di casa che, costretti a giocare in dieci uomini per tutto secondo tempo, non hanno patito l’inferiorità numerica costruendo, anzi, alcune buone chance sventate dagli interventi di Carvajal. Il terzo successo esterno della squadra dell’alta Garfagnana, al secondo match di questo 2018 dopo la sconfitta nel recupero di mercoledì contro il River Pieve, permette agli ospiti di salire al settimo posto con 22 punti, -3 dal quinto posto occupato proprio dagli avversari odierni. Girone A di Prima categoria che si sta rivelando come uno dei più equilibrati degli ultimi anni visto che tra le quattro leader della classifica con 27 punti (Unione Pontigiana, Sporting Bozzano, Serricciolo e Tirrenia) e l’ottavo della classe, il River Pieve, ci sono sei punti di differenza. Seconda parte di stagione che si preannuncia incandescente per la lotta per la promozione diretta. I padroni di casa, apparsi sottotono nel primo tempo, perdono sia l’imbattibilità interna che la possibilità di chiudere il girone di andata da campioni d’inverno. In vista dei prossimi impegni, il 31 ci saranno i quarti di finale di Coppa Toscana contro i pisani del Fornacette, fa ben sperare per i biancorossi il bel secondo tempo disputato in dieci uomini.

Pieve Fosciana e Diavoli si presentano a questo match con molti assenti. Nei locali mancano Barsotti e gli squalificati Barsanti e Giusti, con Gheri che torna in panchina dopo diversi mesi. Tra le fila degli ospiti da segnalare i forfait per infortunio di Nicodemi, Crudeli e Berti e la squalifica di capitan Malatesta. Il primo tempo regala veramente poche emozioni, con tanti errori in fase di costruzione del gioco da parte delle contendenti. Per annotare la prima palla gol bisogna attendere il 30’ quando Lucchesi scodella un pallone al centro che Biggi, da posizione più che favorevole, colpisce centralmente trovando così la respinta di Carvajal. La risposta dei Diavoli arriva cinque minuti più tardi con il palo colpito su punizione da Morelli. Per il resto le coppie di centrali difensivi, Biagioni-Giuntini e Billi-Tonelli, hanno buon gioco sui rispettivi attacchi opposti.

La ripresa si apre con l’espulsione, dopo neanche un minuto, per somma di ammonizioni proprio di Giuntini autore di una dura entrata su Pellegrinotti. In dieci uomini, Fiori ridisegna i suoi con un 4-4-1 non patendo l’inferiorità numerica. I locali costruiscono una buona occasione al 60’ con Piacentini e Dini, con il primo si vede respingere il suo tiro da Orsi mentre il secondo non trova lo specchio della porta. Al 73’ sugli sviluppi di un corner, conquistato da Stafa grazie ad una bella percussione, Biagioni commette lo sfortunato autogol che deciderà il confronto del “Guido Angelini”. L’inserimento di Gheri porta ulteriori linfa alla manovra locale e nel finale diventa protagonista Carvajal che neutralizza, dapprima, due tiri da fuori area del neo entrato e di Lucchesi per poi esaltarsi nell’alzare sopra la traversa il colpo di testa di Gheri. Nei cinque minuti di recupero c’è spazio per l’espulsione di Corrado Dini, reo di avere rivolto qualche parola di troppo all’indirizzo di Gallà. Grande festa in casa Diavoli Neri che continuano la loro positiva stagione, mentre il passo falso odierno non inficia il cammino di alta classifica dei locali, anche alla luce dei pareggi delle rivali.

Domenica prossima il Pieve Fosciana cercherà di ottenere un pronto riscatto contro il fanalino di coda Capezzano, vittorioso per 2-0 in casa del Don Bosco Fossone. Altro impegno fuori casa per i ragazzi di Zuddas che saranno di scena nella tana della capolista Serricciolo.