Sport



I giovani del GP Parco Alpi Apuane premiati a Pisa per i brillanti risultati del Criterium podistico Toscano 2017

giovedì, 25 gennaio 2018, 08:46

di michele masotti

Nell’ultimo week-end non è stato solo tempo di gare per gli “uccellini” del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane ma anche di importanti riconoscimenti per quanto di buono fatto nella scorsa stagione. I portacolori del vivaio biancoverde, infatti, sono stati gratificati domenica 21 gennaio presso il circolo Alberone di Pisa nella consueta manifestazione di premiazione del Criterium podistico Toscano edizione 2017. Ad animare questa bella serata, organizzata da diverse società di spicco dell’atletica regionale, è stato il presidente del team garfagnino Graziano Poli, che nelle vesti di speaker-presentatore ha potuto premiare molti dei suoi giovani tesserati accompagnati, come sempre, dagli istruttori Aurora Casotti e Piero Fabbri. Sono stati davvero molti i riconoscimenti raccolti per quanto di buono fatto in questo circuito di corsa mista, che ogni anno prende il via nel mese di maggio per terminare a fine novembre.

Sin dalle più piccole categorie il podio si è quasi interamente di biancoverde. Negli “Esordienti” c’è stata la doppietta con il primo posto di Federico Luti e con il secondo piazzamento ottenuto da Thomas Bertocci. Nella categoria “Ragazze” il successo assoluto è andato a Sara Bonini mentre al sul terzo gradino del podio troviamo l’altra apuana Sara Bravi. Tra le “Cadette” c’è stato addirittura un ex equo: ad affiancare la dominatrice Francesca Lorenzi, giunta al quarto successo di fila, troviamo Sara Simonini. Tra i “Cadetti” si è registrato uno strepitoso en plein in casa Parco Alpi Apuane: primo Damiano Giannoni, secondo Alessio Brocchini e terzo Federico Paoli. Risultati davvero lusinghieri per il settore giovanile della compagine garfagnina che ha così scalato la classifica ed è entrata nel gotha delle società podistiche della nostra regione.