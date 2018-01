Sport



Il Borgo a Mozzano interrompe la striscia positiva del Fornaci con un rigore del bomber Fati

sabato, 13 gennaio 2018, 18:40

di lorenzo fiori



1-0

Borgo a Mozzano G.S.: Bruni, Amidei F (55' Petretti), Amidei D, Serra, Piacentini, Sichi, Chiocchetti (83' Flori), Barsi (65' Ferrarini), Motroni, Fati e Bertolozzi. A disposizione: Porta, Bartolai, Bonanni e Vanni. Allenatore: Giusva Giusti.

Fornaci 1928: Sartini, Lucarini, Cheloni, Polpetta, Hartmann, Taccola, Iacomini M (60' Morales), Toni (70' Soumahoro), Bitep, Abu Kheit e Amidei (55' Sangarè). A disposizione: Ciambriello e Montagni. Allenatore: Andrea Sorini.

Arbitro: Vittorio Pucci di Lucca.

Marcatore: 22' Fati.

Note: ammoniti Amidei F, Chiocchetti, Cheloni, Taccola e Toni.

Seconda vittoria consecutiva e, anch'essa, importante per gli uomini di Giusti che interrompono la striscia positiva, di nove risultati utili consecutivi, del Fornaci entrando, così, in piena zona play-off e accorciando sul secondo posto, occupato proprio dal Fornaci, che dista quattro punti. Pesante sconfitta, invece, per i fornacini di Sorini che si allontanano dal primo posto, distante sei punti e occupato dalla corazzata, inarrestabile, Vagli.

Tatticamente Giusti, privo degli squalificati Morganti, Filippini e Carrari e degli indisponibili Ceccarelli e Paini, schiera i suoi con un equilibrato e consolidato 4-1-4-1 posizionando capitan Serra come mediano, Motroni e Bertolozzi come esterni di centrocampo e il bomber Fati come unico punto di riferimento offensivo. Sorini, invece, privo di Andreotti e Cristian Iacomini, schiera un 4-4-2 caratterizzato da un centrocampo a rombo, che "vede" Polpetta posizionarsi come trequartista, e da un attacco devastante guidato da Bitep e da Abu Kheit.

Primo tempo, gestito e manovrato, principalmente dai padroni di casa anche se non sono riusciti a creare significative occasioni da gol. La partita verrà sbloccata, al 22', da un calcio di rigore, a causa di un fallo di mano di Hartmann, realizzato da Fati che va a siglare la sua decima rete in campionato.

Nel secondo tempo, invece, si è notato un calo vistoso del Borgo a Mozzano e, di conseguenza, un maggiore sviluppo di manovra degli ospiti ma, anche loro, non sono riusciti a creare vistose occasioni per il pareggio fino al 90', quando l'arbitro ha annullato la rete di Bitep per presunto fuorigioco.

Nella prossima giornata, la prima del girone di ritorno, la matricola Borgo a Mozzano sarà ospitata dalla pericolante Virtus Robur Castelnuovo mentre il Fornaci sarà impegnato, in un'altra complicata trasferta, contro la terza della classe Morianese.