Sport



Il Castelnuovo ferma il Poggibonsi, è un punto molto prezioso

domenica, 7 gennaio 2018, 18:13

di simone pierotti

0 - 0

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Inglese, Ceciarini, Marchetti, Tolaini S, Tolaini M, Biagioni, Alfredini (10' s.t. Nardi), Gori, Casci (30' s.t. Biagiotti) A disp.: Bechelli, Micchi M, Orsetti, Pieroni E, Micchi L All.: Tazzioli

POGGIBONSI: Camilloni, Saitta, Balestra (5' s.t. Ciolli), Galbiati, Batoni, Mei, Caponi (30' s.t. Ceccatelli), De Pasquale (5' s.t. Antonaccio), Mazzoni, Rustici, Cicali (45' s.t. Panerai) A disp.: Di Iorio, Diaw Pape, Romanelli All.: Bifini

Arbitro: Mattia Nigro di Prato

Note: al 23' p.t. Leon para rigore a Galbiati. Al 43' s.t. Espulso Mei per doppia ammonizione. Al 45' s.t. Espulso Tolaini S. per doppia ammonizione. Ammoniti Galbiati, De Pasquale

Castelnuovo di Garfagnana - Prezioso pareggio del Castelnuovo contro il Poggibonsi, una delle formazioni più attrezzate del girone. Bella prova di sostanza dei gialloblù che hanno arginato la maggiore caratura tecnica degli avversari giocando alla pari e a viso aperto, sfiorando la rete in un paio di circostane e neutralizzando diverse occasioni dei senesi, tra cui un calcio di rigore neutrallizato dall'ottimo Leon.

Primo tempo equilibrato, con enbtrambe le squadre che potrebbero andare in rete. Al 5' punizione di Cicali, respinge Leon. All'11' punizione di Gori, respinge la barriera, riprende lo stesso Gori che sfiora il palo. Al 20' altra punizione di Gori che esce a lato. Al 22' fallo di Inglese su Saitta, proteste del pubblico locale perchè il fallo sarebbe avvenuto fuori area, non per il direttore di gara che assegna il rigore. Dal dischetto calcia Galbiati, Leon battezza l'angolo giusto e blocca il pallone. Al 35' gran tiro di Gori, il pallone rimbalza sotto la traversa e cade proprio sulla linea di porta. Al 37' tiro alto di Cicali. Al 43' conclusione di Tolaini M. sopra la traversa.

Nel secondo tempo crescono gli ospiti, mentre il Castelnuovo cerca di tenere il campo ordinatamente per ripartire in contropiede. Al 5' miracolo di Leon sul tiro ravvicinato di Cicali. Al 18' lancio lungo per Cicali che salta Simone Tolaini, potrebbe calciare ma viene anticipato dal recupero di Marco Tolaini. Al 19' Cicali svetta di testa, Leon blocca. Al 25' doppia conclusione di Gori, la prima viene respinta dalla barriera, la seconda esce a lato. Al 40' grande occasione per il Poggibonsi, Leon è ancora provvidenziale su Cicali, poi il tiro di Mazzoni viene rimpallato in angolo. Nel finale vengono espulsi prima Mei, poi Simone Tolaini, entrambi per doppia ammonizione. Al 47' punizione di Mazzoni a lato di mezzo metro.