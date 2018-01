Sport



Il Castelnuovo si rafforza con l’ingaggio di Davide Giacomelli

giovedì, 25 gennaio 2018, 17:40

di simone pierotti

In vista della volata salvezza il Castelnuovo si rafforza e tessera Davide Giacomelli, centrocampista classe 1997. Il giocatore aveva iniziato la stagione nelle fila del San Miniato e, peraltro, aveva affrontato i gialloblu nella gara dello scorso novembre. Giacomelli, cresciuto nel settore giovanile della Carrarese, lo scorso anno ha collezionato 29 presenze nel San Teodoro, formazione di Serie D. Un innesto importante per i gialloblu che domenica saranno di scena sul campo del Gambassi, avversaria diretta in chiave play-out.