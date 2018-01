Sport



Il Fosciandora cade contro l'Atletico Porcari

lunedì, 29 gennaio 2018, 15:24

di lorenzo fiori



1-0

Atletico Porcari 2015: Loggello, Pescaglini(Brunelli), Colangelo, D'Antraccoli, Giusti, Falcon, Berti(Souleymane), Miranda, Faina(Unti), Fenili(Mazza), Valori(Bianchi). A disposizione: Cantini, Camara. Allenatore: Sbragia Daniele

Fosciandora Amatori: Gonnella, Bacci, Giovannetti, Barbetti, Vergamini, Innocenti, Wojtowicz, Pennacchi(Giannotti),Casci(Nita), Rocchiccioli, Bertoni (Bernardi). A disposizione: Lemetti, Bergamini S., Salotti,Cavani, Bechelli, Moscardini. Allenatore: Tognetti Mauro.

Arbitro: Baccelli.

Marcatore: 35' + 1' Fenili.

Note: minuti di recupero 2' e 4'.

Amara sconfitta per il Fosciandora, nella prima giornata del girone di ritorno di quarta serie girone B del campionato amatori AICS, contro un ostico Atletico Porcari che ha dimostrato di meritarsi di più dell'attuale classifica.

Pronti via, subito un'azione pericolosa degli ospiti che lanciano Rocchiccioli a tu per tu con il portiere avversario, bravo a respingere la conclusione. Per 20 minuti la formazione di Tognetti fa la partita senza subire veri attacchi dalla squadra locale che, alla prima occasione, su punizione dalla destra, passa in vantaggio. Cross in area e, dopo un paio di batti e ribatti, Gonnella, prima para il tiro, e poi cerca di bloccare la palla a terra, ma proprio quando blocca la palla, il giocatore locale riesce a "rubargli" la palla ed a siglare il vantaggio.

Secondo tempo dove il Fosciandora prova a recuperare lo svantaggio ma la porta sembra essere "stregata". Prima con colpo di testa di Giovannetti che trova il portiere avversario, poi, su punizione, gli viene annullato un gol per presunto fuorigioco ed, infine, in tre diverse occasioni su calcio d'angolo e punizioni, vengono colpiti tre legni e le ribattute a rete non vanno a buon fine.

Nel finale Tognetti prova le quattro punte ma il risultato non cambia.

Nella prossima giornata, la seconda del girone di ritorno, l'Atletico Porcari ospiterà il Castelnuovo mentre il Fosciandora ospiterà il Piazzano.