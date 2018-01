Sport



Il Fosciandora impatta sul campo della Lokomotiva di Pietreto

mercoledì, 24 gennaio 2018, 17:24

di lorenzo fiori



1-1

Lokomotiva di Pietreto: Pellegrini, Ferretti, Gori, Martone, Michelotti, Cerri, Bonelli, Pasquinelli, N'Vafing, Diaby e Galluccio. A disposizione: Manzoni, Kamara, Ciardelli e Tanteri. Allenatore: Luchi Federico.

Fosciandora Amatori: Gonnella, Barbetti, Wojtowicz, Bacci, Vergamini, Rocchiccioli (Cavani), Lemetti, Pennacchi, Martinelli (Moscardini), Casci e Bertoni. A disposizione: Giannotti, Nita, Bergamini S., Salotti, Bechelli e Bernardi. Allenatore: Tognetti Mauro.

Arbitro: Mugnaini.

Marcatori: 4' Rocchiccioli e 15' Gallicchio.

Note: ammonito Martinelli. Minuti di recupero 1' e 3'.

Nell'ultima giornata del girone d'andata della quarta serie amatori AICS girone B, il Fosciandora torna a fare punti, sul campo della Lokomitiva di Pietreto, restando, comunque, a meno due punti dalle tre capolista e mantenendo il distacco di quattro punti, proprio su questa avversaria.

Tatticamente mister Tognetti, privo dello squalificato Innocenti e di Giovannetti, schiera i suoi col solito 4-3-1-2, dove Rocchiccioli è il principale regista, seppur sia libero di avanzare nel ruolo di trequartista, e Bertoni il falso nueve. Luchi, risponde con un 4-3-3 (o, a seconda dei movimenti degli attaccanti, con un 4-3-1-2) dove capitan Cerri gestisce le trame offensive e i tre attaccanti sono liberi di svariare su tutto il fronte d'attacco.

Parte subito forte il Fosciandora che, alla prima occasione, passa subito in vantaggio: calcio d'angolo di Casci e Rocchiccioli con una bella "incornata" insacca la palla. Nei cinque minuti dopo, rischia di raddoppiare, sempre su calcio d'angolo, ma entrambe le conclusioni non vanno a rete. Nella prima vera occasione, la Lokomotiva trova il pareggio: punizione da destra dove Gallicchio appoggia la palla in rete. Subito dopo il gol del pareggio il Fosciandora va in confusione e per i dieci minuti successivi non riesce ad uscire dalla propria metà campo, rischiando di subire il secondo gol. Nel finale di primo tempo, grazie alle incursioni di Martinelli, il Fosciandora chiude in attacco e, solo un bell'intervento del portiere avversario, nega la rete allo stesso Martinelli.

Secondo tempo dove il Fosciandora chiude i locali nella propria metà campo, sfiorando il vantaggio diverse volte, ma ancora una volta il portiere della Lokomotiva si fa trovare pronto. Solo nel finale i locali si rendono pericolosi con un contropiede dove un Gonnella attento non si lascia sorprendere e respinge il tiro avversario.

Nella prossima giornata, la prima del girone di ritorno, il Fosciandora sarà ospite del Porcari mentre la Lokomotiva di Pietreto sarà in trasferta, a Piegaio, contro lo Spartak Fiano.