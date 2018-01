Sport



Il G.P. Parco Alpi Apuane presenta i nuovi acquisti per vivere un 2018 da protagonista

mercoledì, 10 gennaio 2018, 17:53

di michele masotti

Per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane si prospetta una stagione 2018, che ha appena visto disputare le prime gare, ai vertici delle classifiche assolute e masters sia nelle competizioni campestri che nella corsa su strada. Per raggiungere tale finalità, il buon lavoro della dirigenza garfagnina ha permesso di rinforzare la già competitiva squadra “assoluta” con due inserimenti: il giovane versiliese, originario di Retignano e classe 1992, Giacomo Verona prelevato dall’Atletica Pietrasanta, specialista nelle gare su pista con un personale di 3’57’’ sui 1500 metri e il salentino Rocco Pezzuto, un classe 1993 proveniente dall’Atletica Amici Giallorossi e pronto per disputare un’annata di alto livello. Dal Casone Noceto di Parma arriva in Garfagnana l’atleta del Burundi Oliver Irabaruta. Allenato dal tecnico Giuseppe Giambrone, Irabaruta vive a Siena ed ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 con il suo paese potendo vantare tempi di livello internazionale sia in pista che su strada. Il podista africano corre i 5000 metri in 13’55’’, i 10.000 metri in 27’55’ e la mezza maratona in 1h3’. Irabaruta assieme a Paul Tiongik saranno senza dubbio gli atleti internazionali di maggior spicco del team biancoverde.

Anche la squadra masters è stata comunque adeguatamente rinforzata. Dal Team Celfood di Pisa sono arrivati Marino Mimmo classe 1973, Davide Ferrini classe 1974 e Nicola Ciardelli classe 1982. Proviene dalla Silvano Fedi di Pistoia il forte MM50 Andrea Innocenti, mentre dopo un periodo di assenza dalle competizioni ritornerà ad indossare il pettorale di gara anche il quotato Maurizio Taddei. Grazie anche alle prestazioni di questi nuovi atleti il team di Graziano Poli si presenterà al via dei campionati masters nazionali di cross di Lucca del prossimo 4 marzo come una delle compagini più attrezzate per centrare un piazzamento sul podio finale.