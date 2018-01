Il GP Parco Alpi Apuane chiude il 2017 con il trionfo di Claudio Simi a Salsomaggiore

Altri articoli in Sport

mercoledì, 3 gennaio 2018, 21:33

Il 2018 del River Pieve si apre con la terza vittoria consecutiva imponendosi per 3-2 in casa dei Diavoli Neri Gorfigliano, in un derby garfagnino molto sentito anche alla luce dei molti ex, primi tra tutti i tecnici Zuddas e Davini, presenti in ambedue le compagini

martedì, 2 gennaio 2018, 18:02

Inizia nel migliore dei modi il 2018 per il G.S. Orecchiella Garfagnana che si aggiudica una delle prime gare stagionali. Organizzata dalla Podistica Pratese nel parco di Tavola di Prato, la corsa a coppie “La Pratese c’è” è divenuta un singolare appuntamento di inizio anno

domenica, 31 dicembre 2017, 10:10

Ultime gare del 2017 ed ultimi “colpi” per i runners del G.S. Orecchiella Garfagnana. Jessica Perna chiude la sua stagione da protagonista assoluta dei trail con un ottimo 5° posto nella Eco mezza della Valdorcia, dove tra gli uomini “mister barefoot” Daniele De Pasquale centra il 28° posto

sabato, 30 dicembre 2017, 11:12

Grande prestazione delle giovani leve femminili della Pallavolo Valdiserchio che al termine della due giorni del torneo internazionale “Dream Volley White Cup” si sono aggiudicate il gradino più alto del podio nella categoria under16 che vedeva al via 9 squadre provenienti oltre dalla stessa area pisana anche da Livorno, Versilia...

venerdì, 29 dicembre 2017, 22:09

I dirigenti dei “colchoneros” della Media Valle hanno piazzato un colpo importante, ufficializzando l’ingaggio del centrocampista lucchese Daniel Gemignani, classe 1994 che aveva iniziato questa stagione collezionando sette presenze con la maglia del Como, storico club costretto a ripartire dalla D dopo il secondo fallimento degli ultimi dodici anni

venerdì, 29 dicembre 2017, 19:35

Il Pieve Fosciana si aggiudica la prima edizione del Memorial Mario Lezoli, torneo triangolare organizzato in ricordo dell’ex calciatore locale che per anni aveva vestito la maglia della formazione locale oltre che di tante altre squadre