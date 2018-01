Sport



Il Pieve Fosciana crea tanto ma a vincere è il Capezzano. Decisive le parate di Bartelletti

domenica, 14 gennaio 2018, 18:24

di michele masotti



0-1

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Federico Bacci, Barsanti, Lorenzo Bacci, Biagioni (79’Touray), Lucchesi, Sarti (70’Gheri), Biggi, Giusti, Piacentini A disposizione: Dini, Matteo Angelini, Lenzi, Stefano Angelini e Tognarelli Allenatore: Francesco Fiori

Capezzano Pianore: Bartelletti, Capasso, Caniparoli, Ficagna, Mazzone, Vanni, Pacini, Marinai (90’Grassi), Albamonte (55’Domenici), Mancini (73’Lombardi), Pisani A disposizione: Navarra, Pandolfi, Moscardini e Marsili Allenatore: Riccardo Coli

Arbitro: Verli di Pisa

Marcatore: 43’Mancini

Note: Ammoniti Pieri, Federico Bacci, Barsanti, Capasso, Caniparoli, Pisani e Vanni. Calci d’angolo 7-2. Minuti di recupero 2’ e 4’

Secondo stop interno di fila, sempre con il medesimo punteggio, per il Pieve Fosciana che deve cedere il passo al Capezzano, da stasera non più ultimo in classifica, che ha capitalizzato al massimo la punizione ben calciata da Mancini e gli ottimi interventi del suo numero Bartelletti. Risultato beffardo per i ragazzi di Fiori, autentici dominatori della manovra, che hanno pagato a caro prezzo la mancanza, come riconosciuto dal tecnico locale a fine partita, di una maggiore cattiveria sotto porta oltre che anche di un pizzico di fortuna che in questo inizio di 2018 non sta accompagnando capitan Biagioni e compagni. Pieve Fosciana che rimane al quinto posto in classifica, a -5 dal tandem di testa Serricciolo-Unione Pontigiana. In tale ottica sarà importante tornare a fare punti nello scontro diretto di domenica prossima contro lo Sporting Bozzano, attuale terza forza del torneo assieme al Tirrenia con 27 punti. In terra versiliesi i biancorossi dovranno fare a meno degli squalificati Corrado Dini e Pieri, incappato oggi nella quinta ammonizione, con le condizioni di Giuntini che dovranno essere valutate in settimana. Seconda vittoria esterna di fila per il Capezzano: gli innesti di Mancini, match winner al “Guido Angelini”, di Pisani, Albamonte e di Ficagna hanno cambiato il volta dei versiliesi. La salvezza diretta, distante cinque punti e con un girone di ritorno ancora da giocare, non è più un miraggio per la squadra di Coli.

I locali, privi di Giuntini e Corrado Dini e con un Tognarelli acciaccato in panchina, si schierano in campo con un 4-3-1-2, nel quale Sarti viene utilizzato come interno mancino a centrocampo e Lucchesi si muove alle spalle di Biggi e Piacentini. 3-5-2, invece, per i rossoneri che puntano sulla fisicità e esperienza dei difensori Vanni, Mazzone e Ficagna e sull’estro di Mancini in attacco. I primi quarantacinque minuti vedono il predominio territoriale dei biancorossi, con il Capezzano che prova a pungere, con scarsi risultati fino al 43’, in contropiede. Al 13’ lancio in profondità per Giusti, abile nell’inserirsi in area ospite ma la sua conclusione finisce alla sinistra di Bartelletti. Locali che collezionano corner e punizione laterali in zona offensiva, non trovando lo sbocco giusto perché nel gioco aereo i difensori rossoneri sono attenti. Quando il primo tempo sembra finire sullo 0-0, gli ospiti colpiscono. Il direttore di gara Verli comanda un calcio di punizione dal limite per una presunta spinta su Pisani. In realtà è il suo compagno di squadra Pacini a franare addosso al numero undici. La trasformazione di Mancini è magistrale non lasciando scampo all’incolpevole Regoli. Proprio allo scadere di tempo il Pieve Fosciana avrebbe la palla buona per ristabilire la parità ma Biggi, sugli sviluppi di una punizione, sfiora l’incrocio dei pali da dentro l’area di rigore.

La seconda frazione assume, sin dalle prime battute, i connotati di un assedio verso la porta difesa da Bartelletti. Sulla corsia di destra Lucchesi e Pieri riescono ad arrivare sul fondo con una certa continuità, fornendo palloni interessanti per gli attaccanti locali. Al 54’ Biggi libera con un “scavetto” Piacentini a tu per tu con Bartelletti ma l’attaccante classe 1996, contrastato da Caniparoli, spedisce il pallone a lato. Nel giro di un minuto l’estremo difensore versiliese compie due grandi interventi. Al 60’ manda fuori il colpo di testa ravvicinato dello stesso Piacentini ripetendosi, sugli sviluppi del corner successivo, sullo stacco aereo ravvicinato di Barsanti. Lo show di Bartelletti prosegue al 72’ quando è attento nel respingere il cross dell’inesauribile Pieri. Coli, fiutato il pericolo, si copre maggiormente togliendo Mancini per Lombardi rinunciando, di fatto, anche alle ripartenze. Al minuto numero ottanta Biggi mette al centro un cross basso che attraversa l’area piccola del Capezzano senza essere corretta nella porta sguarnita. Al 91’ proteste dei locali per l’intervento falloso di Capasso su Pieri, apparso dentro l’area di rigore ospite, ma non secondo Verli che comanda una punizione fuori area.

Nel prossimo turno il Pieve Fosciana sarà di scena al “Rontani” per lo scontro diretto contro lo Sporting, mentre il redivivo Capezzano ospiterà la Giovanile Sextum per una sfida salvezza decisamente importante.