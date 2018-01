Sport



Il Pieve Fosciana ritrova il successo e si porta al terzo posto

domenica, 28 gennaio 2018, 19:36

di michele masotti



1-0

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Federico Bacci (75’Sarti), Barsanti, Lorenzo Bacci, Biagioni, Lucchesi, Tognarelli (85’Matteo Angelini), Biggi (72’Giuntini), Piacentini, Corrado Dini (58’Gheri) A disposizione: Damiano Dini, Stefano Angelini e Lenzi Allenatore: Francesco Fiori

Apuania Romagnano: Stagnari, Del Giudice, Schintu, Fedorishyn, Ceragioli, Fall (70’Berti), Perinelli, Trapani (88’Carducci), Borrini, Corsi, Di Benedetti (78’Mbaye) Allenatore: Ernesto De Angeli

Arbitro: Pascali di Pistoia

Marcatore: 67’Piacentini

Note: Espulso al 77’ Fedorishyn per doppia ammonizione. Ammoniti Federico Bacci, Lorenzo Bacci, Tognarelli e Schintu. Calci d’angolo 1-2. Minuti di recupero di 0’ e 4’.

Il Pieve Fosciana apre una settimana molto importante per la sua stagione, mercoledì i biancorossi ospiteranno i pisani del Fornacette per i quarti di finale di Coppa Toscana, con una sofferta ma preziosa vittoria contro l’arcigna Apuania Romagnano, compagine che occupa il penultimo posto in graduatoria. Dopo tre turni senza successi e gol, la squadra di Fiori balza al terzo posto con 29 punti, con soli due lunghezze da recuperare sul duo di testa, Serricciolo e Unione Pontigiana, bloccate entrambe sullo 0-0 in casa da Capezzano e Ponte a Moriano. A decidere la sfida del “Guido Angelini”, con una direzione di gara sotto la sufficienza a causa di un’errata gestione dei cartellini, è stato un intervento incerto di Stagnari che fino a quel momento era stato il migliore dei suoi. Per l’Apuania Romagnano, che aveva chiuso in ripresa il 2017, si tratta della terza sconfitta di fila e che costa l’aggancio in classifica da parte della Giovanile Sextum.

Tra i locali, privi degli infortunati Giusti e Touray che saranno comunque recuperati per il match di coppa, Fiori schiera dal primo minuto i rientranti Corrado Dini e Pieri e opta per un 4-4-2. 4-4-1-1 decisamente più abbottonato per De Angeli che punta sulla verve di capitan Corsi per innescare l’unica punta Borrini. La bella punizione di Piacentini e deviata sulla traversa dal gran balzo sembrano il preludio ad una partita divertente: tutto ciò si rivelerà un fuoco di paglia poiché il match si dipana soprattutto a centrocampo. Tanti falli, gioco spezzettato e diversi errori in fase di impostazione. Fatto sta che le emozioni arrivano o sugli di calci da fermo oppure su delle giocate individuali. Al 28’ vibranti proteste da parte dei padroni di casa per la conclusione di Tognarelli e respinta con il braccio da Schintu. Al minuto numero trentacinque viene ristabilita la parità dei pali colpiti con il gran destro da fuori di Trapani che si stampa sull’incrocio dei pali.

La ripresa si apre con un Pieve Fosciana maggiormente propositivo e con l’Apuania Romagnano che si difende bene per provare poi a colpire di rimessa. Al 56’ bella azione corale dei locali con Biggi che trova libero sul secondo palo l’accorrente Lucchesi che colpisce a botta sicura ma Stagnari si supera deviando fuori con il corpo. Il giovane numero massese non trattiene, dieci minuti dopo, un cross dalla trequarti di Peri; ne approfitta Piacentini che raccoglie la sfera vagante e la gira in porta nonostante il disperato tentativo di salvataggio di Fall. De Angeli prova subito a correre i ripari inserendo il secondo centravanti Berti, mossa al quale risponde subito Fiori inserendo il difensore Giuntini. Il Pieve Fosciana gestisce bene la circolazione del pallone, rendendo così inoffensivo il pressing degli ospiti, costretti a giocare l’ultimo scampo di partita in dieci uomini per la doppia ammonizione di Fedorishyn.

Domenica prossima il Pieve Fosciana, dopo le “fatiche” di Coppa, sarà atteso dalla trasferta di Fornoli. Impegno casalingo da non fallire per l’Apuania Romagnano al cospetto dei pisani della Giovanile Sextum Bientina.