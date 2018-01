Sport



Il Pieve Fosciana torna con un punto dalla difficile trasferta di Bozzano

domenica, 21 gennaio 2018, 20:13

di michele masotti



0-0

Sporting Bozzano: Bedei, Mussi, Masoni, Puccetti, Antoni, Manfredi, Lupoli, Bertolla, Palazzolo, Galli, Tinagli A disposizione: Stoppani, Remedi, D’Agliano, Tesi, Benedusi, El Marimi, Suallah Allenatore: Massimiliano Bucci

Pieve Fosciana: Regoli, Matteo Angelini, Federico Bacci, Barsanti, Lorenzo Bacci, Biagioni, Lucchesi, Touray, Biggi, Tognarelli, Piacentini A disposizione: Dini, Sarti, Gheri, Lenzi, Tomei, Bravi, Cecchini Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Cremone di Pisa

Nel momento più difficile della sua stagione, vedi le due sconfitte casalinghe di fila e i molti infortuni che stanno colpendo la rosa di mister Fiori, il Pieve Fosciana ottiene un bel pareggio in casa dello Sporting Bozzano. In un match importante per l’alta classifica, le due formazioni sono infatti separate da soli due punti ad appannaggio degli orange versiliesi, i biancorossi hanno giocato alla pari contro un avversario di livello, uscito molto rinforzato dal mercato di riparazione visto che ha ingaggiato una prima punta del calibro di Palazzolo. Da rimarcare la prestazione sciorinata, in particolare, dal reparto arretrato del Pieve Fosciana, il migliore di questo girone A come testimoniato dalle sole 16 reti subite. Di contro, per la terza domenica di fila il Pieve Fosciana non è riuscito a trovare la via della rete. Questo pareggio, il quinto stagionale per Riccardo Biagioni e compagni, vede il team garfagnino si scendere al settimo posto ma rimanendo a solo un punto dai play-off e a -5 dal duo di vetta.

Fiori deve fare i conti con le assenze degli squalificati Pieri e Corrado Dini e degli infortunati Giuntini e Giusti. Nel 4-3-1-2 disegnato dal tecnico garfagnino, dove Lucchesi agisce alle spalle del tandem d’attacco, trovano spazio dal primo minuto Matteo Angelini come terzino sinistro, Touray e Tognarelli, con quest’ultimi due che formano il pacchetto mediano insieme a Barsanti. Anche lo Sporting risulta appiedato, in parte minore, dal giudice sportivo visto che Rossi e l’ex Capezzano Biagioni sono stati fermati per un turno dopo le espulsioni rimediate nella sconfitta contro il River Pieve. A centrocampo Bucci non rinuncia davanti alla difesa all’esperto Bertolla ed adotta il medesimo schema dei suoi avversari di giornata, con Galli che agisce da rifinitore dietro Palazzolo e Tinagli. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con pochissime emozioni: la manovra delle due compagini si dipana sostanzialmente a centrocampo. Nel secondo i padroni di casa, forti anche di una maggiore profondità di rosa, alzano i giri del proprio motore ma gli ospiti ribattono colpo su colpo, gestendo il possesso del pallone. Al 70’ applausi per Regoli che vola a deviare sopra la traversa una punizione calciata da Bertolla. Nel finale chance anche per il Pieve Fosciana con Lucchesi che non riesce però a trovare lo specchio della porta.

Nella terza giornata del girone di ritorno il Pieve Fosciana cercherà di tornare alla vittoria nel match interno contro la pericolante Apuania Romagnano, terzultima in classifica con 18 punti, mentre lo Sporting Bozzano sarà ospite dei Diavoli Neri Gorfigliano.