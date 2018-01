Sport



Il Pontecosi cade contro la nuova capolista Calci

domenica, 14 gennaio 2018, 19:52

di lorenzo fiori



2-0

Sporting Club Calci: Cateni, Baldassini (85' Gori), Cecconi, Meucci, Pasco, Destri, Saviozzi (73' Nastasi), Burchi, Giannini, Timpani e Magagnini (89' Togneri). A disposizione: Rossi, Baroni, Fantacci e Biancone. Allenatore: Stefano Vuono.

Pontecosi Lagosì: Michele Martini Adami, Gennaro (45' Bravi), Bertucci (14' Diego Marigliani), Pozzi, Cavani, Giannotti (88' Filippo Romei), Luti (73' Bonini), Canelli, Lunardi, Riccardo Martini Adami e Lorenzo Marigliani. A disposizione: Salotti e Valdrighi. Allenatori: Roberto De Luca e Cristian Fontanini.

Arbitro: Andrea Valese di Carrara.

Marcatori: 6' Timpani e 44' Saviozzi.

Note: ammoniti Destri, Gennaro, Lunardi, Canelli, Luti e Michele Martini Adami. Calci d'angolo 4-6. Minuti di recupero 1' e 5'. Prima dell'inizio della partita, la società locale ha consegnato una targa al vicepresidente dell'ASD Pontecosi Lagosì Lorenzo Fiori per l'impegno constante nel mondo del calcio dilettantistico.

Torna alla sconfitta il Pontecosi, dopo tre risultati utili consecutivi, in una trasferta ostica, come quella di Calci, allontanandosi dai play-off, distanti cinque punti e avvicinandosi ai play-out, distanti sei punti. Torna, invece, alla vittoria casalinga il Calci che, in virtù dei passi falsi di Orentano e Molazzana, sale al primo posto in classifica.

Tatticamente De Luca e Fontanini propongono un 4-4-1-1 che, in fase offensiva, diventava un 4-2-3-1 con gli esterni Giannotti e Lunardi ed il trequartista Riccardo Martini Adami a supporto dell'unica punta Lorenzo Marigliani. Vuono, invece, privo di Barsotti, Scafuri, Sacheli, Biancone e dell'acciaccato Baroni, schiera i suoi con un 4-3-3 di qualità e di quantità affidando le chiavi del centrocampo a Burchi e sfruttando la rapidità degli esterni Saviozzi-Magagnini e la fisicità di Giannini.

Inizio di primo tempo scoppiettante per i locali e negativo per gli ospiti. Al minuto numero sei passano, subito, in vantaggio i locali con Timpani che impatta bene un cross dalla destra di Destri. Provano a reagire gli ospiti, al 9', con un bell'inserimento di Riccardo Martini Adami che si conclude con un tiro deviato in calcio d'angolo.

Ancora Calci, al 20', con un tiro ravvicinato di Magagnini che non sorprende Michele Martini Adami. Torna all'attacco il Pontecosi che, un minuto dopo, sfiora il pareggio con un colpo di testa di Luti.

È "ballerina" la difesa ospite che concede un altro tiro da dentro l'area, stavolta a Timpani, ma è ancora il numero uno gialloblù a dire di no.

Nel finale di primo tempo momento positivo del Pontecosi che va vicino al 1-1 con Lunardi, al 39', cui si oppone Cateni con una super parata e con un inserimento di Lorenzo Marigliani, al 42'.

Nella fase migliore degli ospiti arriva il doppio vantaggio dei locali che sfruttano bene un'errore in fase di impostazione di Canelli finito sui piedi di Magagnini, bravo a lanciare Saviozzi davanti al portiere, che non sbaglia.

Le due reti di vantaggio non deconcentrano il Calci che, nel secondo tempo, riparte con la solita voglia e grinta del primo sfiorando la terza rete prima, al 52', con un colpo di testa di Saviozzi e poi, dieci minuti più tardi, con un tiro di Giannini parato che finisce sui piedi di Saviozzi che colpisce la traversa. Nel frattempo il Pontecosi si era fatto vedere con un tiro velenoso, dalla distanza, di Giannotti, al 54'.

Successivamente gli ospiti aumenteranno la mole offensiva, grazie anche ai cambi, non riuscendo, però, a creare particolari occasioni tranne con un tiro di Bravi e con un tiro di Bonini, finiti entrambi fuori dalla porta.

Calci molto bravo a gestire la partita e a cercare di colpire in contropiede non riuscendo, però, a chiuderla definitivamente.

Nella prossima giornata, la seconda del girone di ritorno, il Calci sarà ospitato dalla pericolante La Cella mentre il Pontecosi ospiterà l'ultima in classifica Pieve San Paolo.