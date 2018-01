Sport



Il Pontecosi non sbaglia: battuta la Pieve San Paolo

domenica, 21 gennaio 2018, 22:24

di lorenzo fiori



3-1

Pontecosi Lagosì: Guidetti, Gennaro (52’ Salotti), Diego Marigliani, Pozzi, Cavani, Luti (75’ Filippo Romei), Lorenzo Marigliani (79’ Gabriele Romei), Lunardi (46’ Bonini), Giannotti (66’ Valdrighi), Riccardo Martini Adami e Bravi. A disposizione: Canelli. Allenatori: Roberto De Luca e Cristian Fontanini.

Pieve San Paolo: Luca Bazzano (92’ Cristea), Andrea Bazzano, Castellana, Tardelli, Frugoli (60’ Giovannetti), Ercolini, Manfreda (46’ Caneva), Sane, Galloni (81’ Luca Bazzano), Bernardi e Rotonda. A disposizione: Pescaglini, Paci e Barsanti. Allenatore: Piero Lencioni.

Arbitro: Lorenzo Guiducci di Empoli.

Marcatori: 8’ Bernardi, 31’ Luti, 33’ Riccardo Martini Adami e 56’ Bravi.

Note: ammoniti Sane, Frugoli, Lorenzo Marigliani e Diego Marigliani. Espulso Bonini al 93’. Calci d’angolo 4-4. Minuti di recupero 1’ e 5’.

Seconda vittoria consecutiva, casalinga, per il Pontecosi che compie un’importante rimonta e batte il fanalino di coda Pieve San Paolo. Tre punti che gli consentono di avvicinarsi, ancor di più, alla zona play-off che, ora, dista soltanto due punti e di allungare, pesantemente, sulla zona play-out distante otto punti. Ospiti molto volenterosi che, anche quest’oggi, non riescono a “portare a casa”, il tanto desiderato, primo punto in classifica.

Tatticamente De Luca e Fontanini, privi di Michele Martini Adami, Bertucci e dell’acciaccato Canelli, ripropongono il 4-3-3 posizionando Lorenzo Marigliani in cabina di regia e Riccardo Martini Adami come “falso nueve” supportato dalle ali Giannotti-Bravi. Anche Lencioni schiera un 4-3-3 equilibrato dove la mezzala destra Ercolini aveva il compito di costruire la manovra e la punta Bernardi di finalizzarla.

Partenza senza grandi emozioni che, però, vede il vantaggio degli ospiti con una splendida girata di Bernardi che anticipa Pozzi e conclude bene.

Pontecosi che cerca subito di reagire, non riuscendo però a creare particolari occasioni, tranne una traversa colpita da Pozzi, al 28’.

Al 30’ ecco la mossa degli allenatori locali che sembra accelerare la sua manovra, cioè, il cambio di fascia tra Bravi e Giannotti, il primo si posiziona a destra e l’altro a sinistra. Proprio da questo asse, al 31’, nasce l’azione del pareggio di Luti che conclude bene, di destro, un appoggio di Bravi, precedentemente “pescato” da Giannotti.

Un minuto più tardi, sempre sulla fascia destra, Bravi guadagna una punizione da posizione defilata, calciata di esterno dallo specialista Riccardo Martini Adami che trova il 2-1.

Al 40’, ancora Riccardo Martini Adami sradica la palla al difensore centrale Tardelli ma non riesce ad impattare bene davanti al portiere Luca Bazzano.

Inizia il secondo tempo ed entrambe le squadre cambiano l’assetto tattico. Il Pontecosi passa ad un 3-5-2 (a tratti ad un 3-4-1-2) spostando Diego Marigliani a centrocampo ed il fratello Lorenzo in attacco. Mentre la Pieve San Paolo passa ad un 4-4-2 posizionando Bernardi e Caneva come vertici offensivi.

Ospiti che si rendono pericolosi, al 52’, con un tiro dal limite dell’area di Ercolini che sfiora il pareggio.

Locali che partono in contropiede, al 56’, lanciando Giannotti che, arrivato sul fondo, crossa in mezzo e trova Bravi che impatta bene, siglando la sua quarta rete in campionato.

Successivamente la Pieve San Paolo cercherà, in tutti i modi, di riaprire la partita ma l'ottima fase difensiva locale e la poca incisività ospite non lo permetteranno.

Nella prossima giornata, la terza del girone di ritorno, il Pontecosi affronterà l’Aquila Sant’Anna ,dando vita ad un vero e proprio scontro play-off, mentre la Pieve San Paolo cercherà il primo punto contro il temibile San Giuliano.