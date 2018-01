Sport



Il River Pieve passa a Gorfigliano nella sfida degli ex

mercoledì, 3 gennaio 2018, 21:33

di michele masotti



2-3

Diavoli Neri Gorfigliano: Caravajal, Della Croce, Orsi, Billi, Tonelli, Filippo Angelini (90’Poli), Bertoncini, Malatesta, Pellegrinotti, Berti (46’Bonini), Morelli A disposizione: Ferri, Stafa, Orsi, Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

River Pieve: Micchi, Dunaiev, Pancetti, Friz, Pennucci (90’Cecchini), Pioli, Francesco Satti, Catalini, Alfredini, Luca Satti (82’Fontana), Benlaidi A disposizione: Landi, Nicolò Angelini, Turri Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Ferretti di Pistoia

Marcatori: 12’Benlaidi, 15’Luca Satti, 17’Orsi, 23’Friz, 75’Malatesta

Note: Espulso al 78’ Malatesta per doppia ammonizione

Il 2018 del River Pieve si apre con la terza vittoria consecutiva imponendosi per 3-2 in casa dei Diavoli Neri Gorfigliano, in un derby garfagnino molto sentito anche alla luce dei molti ex, primi tra tutti i tecnici Zuddas e Davini, presenti in ambedue le compagini. I “millionarios” della Garfagnana salgono a quota 18 punti, -1 rispetto agli avversari di giornata, escono dalla griglia dei play-out e accorciano ulteriormente una graduatoria particolarmente trafficata nella “terra di mezzo” di questo torneo. Il secondo confronto stagionale, il primo era andato in scena nel girone iniziale di Coppa Toscana ed aveva visto prevalere i Diavoli, era valevole come recupero della tredicesima giornata, originariamente in programma lo scorso 17 dicembre.

I padroni di casa, privi di Nicodemi, Cassettai, Magazzini e Crudeli, schierano tra i pali Caravajal, confermano sia la difesa a quattro che il tridente offensivo composto da Malatesta, Pellegrinotti e Morelli, quest’ultimo uno dei cinque ex River assieme a Zuddas, Poli, Billi e all’infortunato Crudeli. A centrocampo la novità è rappresentata dall’inserimento di Bertoncini. Il River Pieve, assente il neoacquisto Byaze, ha nel ritorno al centro alla difesa di Pioli, in luogo di Fontana, l’unica variazione nell’undici che lo scorso 20 dicembre aveva regolato tra le mura amiche il forte Serricciolo. Ospiti che, così come i Diavoli Neri, si dispongono in campo con un 4-3-3. Gli ex Diavoli tra le fila del River sono mister Davini, tecnico delle due promozioni in Prima Categoria, Micchi, Pancetti, Friz e Luca Satti.

Il match, disputatosi su di un campo ancora in parte ghiacciato, è vibrante sin dalle prime battute. Dopo otto minuti il pallone buono capita sui piedi proprio di Morelli, ben servito da un cross di Della Croce, che spara alto da buona posizione. Al 12’ il River Pieve sblocca il punteggio con la rasoiata da fuori area di Benlaidi, al primo centro in campionato, che sorprende un Caravajal non apparso immune da colpe nella circostanza. Il vantaggio galvanizza i biancorossi che raddoppiano tre minuti più tardi. Sugli sviluppi di un corner battuto da Francesco Satti, Tonelli si perde Luca Satti che mette devia la sfera in rete. Non c’è un attimo di tregua perché al minuto numero diciassette i Diavoli Neri dimezzano lo svantaggio grazie alla spaccata di Orsi, innescato da una punizione laterale di Morelli. Gli ospiti non accusano il colpo, anzi trovano la forza aumentare nuovamente il divario con Friz, abile a finalizzare, anche con l’ausilio della deviazione di Tonelli, un’azione orchestrata da Francesco Satti. Nell’intervallo mister Zuddas aumenta ulteriormente il potenziale offensivo dei suoi inserendo Bonini per Berti. Diavoli Neri che premono lasciando, giocoforza, spazio al contropiede del River Pieve che non si concretizza per delle imprecisioni nell’ultimo passaggio. Al 75’ una splendida punizione di capitan Malatesta riapre la contesa: il match dell’attaccante locale dura altri tre minuti poiché incappa nel secondo cartellino giallo del suo pomeriggio. Nel finale una conclusione di Filippo Angelini, deviata da Tonelli, finisce sul palo consegnando così tre punti d’oro al River Pieve.

Tra quattro giorni Diavoli Neri Gorfigliano e River Pieve torneranno in campo per chiudere il girone di andata. I ragazzi di Zuddas saranno ospiti del Pieve Fosciana per un’altra sfida particolarmente sentita, mentre capitan Luca Satti e compagni riceveranno al “Nardini” la visita della capolista Unione Pontigiana.