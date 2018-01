Sport



In extremis Di Paola regala un punto d’oro al GhiviBorgo

domenica, 7 gennaio 2018, 18:04

di Michele Masotti

2-2

Scandicci: Lensi, Martinelli, Moriconi (33’ Gargano), Meacci, Leo, Cela, Vinci, Bragadin (52’ Gori), Vangi, Folegnani (58’ Cerretelli), Castellani A disposizione: Nigro, Frullini, Alderotti, Frascadore, Bourezza e Saccardi Allenatore: Alessandro Grandoni

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini (75’ Brizzi), Bassano (85’Lecceti), Barretta (66’Micchi), Giordani, Diana, Frati, Michelotti, Di Paola, Masini, Nottoli (83’Marcellusi) A disposizione: Kolaj, Coselli, Touray e Riccioli Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Federico Modesto di Treviso (Assistenti Berti di Arco Riva e Scifo di Trento)

Marcatori: 15’ Leo, 38’ Bassano, 55’ Gori, 86’ Di Paola

Note: Ammoniti Chelini, Di Paola, Leo, Castellani, Vinci, Lensi e Vangi

L’ottavo centro stagionale di capitan Di Paola evita al GhivizzanoBorgo una beffa che avrebbe, per quanto visto in campo, del clamoroso al cospetto di uno Scandicci che è sì penultimo in graduatoria, ma che si è molto rinforzato nella sessione invernale del calciomercato. I biancorossi allungano a tre partite la striscia di risultati utili consecutivi guadagnando, in virtù dei risultati degli altri campi, una lunghezza sulle dirette concorrenti per la salvezza diretta. Mister Venturi, privo all’ultimo momento anche di Gemignani oltre che dello squalificato Rubechini, può essere soddisfatto per la prestazione sciorinata da suoi. GhiviBorgo che guarda con un crescente ottimismo a questa seconda parte di stagione. Scandicci che ha messo in campo una grossa dose di agonismo, forse tollerata oltremisura da un direttore di gara che ha tenuto una condotta all’inglese.

Padroni di casa che mandano in campo dal primo minuto gli ultimi innesti Vangi, Leo e Bragadin. I “colchoneros” della Media Valle tornano all’antico, rispolverando un 3-4-1-2 e con tre 99’ in campo. Terzetto difensivo composto da Barretta, Diana e Giordani mentre viene confermato il tandem d’attacco Di Paola-Frati. Panchina per il neoacquisto Marcellusi. Al 7’ Signorini fa buona guardia sul tentativo di Folegnani. Passano otto giri di orologio e il team fiorentino sblocca il risultato con Leo, abile nel girare a rete di testa un calcio d’angolo battuto da Meacci. Gli ospiti si scuotono ed iniziano a macinare calcio. Al minuto numero ventidue un tiro cross di Bassano pizzica la parte superiore della traversa della porta difesa da Lensi. A sette minuti dalla fine del primo tempo il numero tre biancorosso festeggia il suo primo gol con questa grazie ad un gran tiro dal limite dell’area. Due minuti più tardi è la traversa a negare il punto del sorpasso al colpo di testa di Barretta. In più recupero Masini, liberatosi al tiro dopo uno scambio con Frati, sfiora il palo alla sinistra di Lensi da buona posizione.

L’avvio della seconda frazione è favorevole, come avvenuto nel primo tempo, allo Scandicci che va in gol direttamente da calcio d’angolo con il subentrato Gori. Nella circostanza non esente da colpe Signorini che comunque avrà modo di rifarsi. I ragazzi di Venturi non si risentono del nuovo svantaggio e continuano ad attaccare con raziocinio. Al 64’ Lensi devia sopra la traversa una punizione di Frati, ripetendosi pochi minuti dopo sul tentativo di Michelotti. Le occasioni per gli ospiti si sprecano: colossale è quella capitata a Frati al minuto numero settanta. L’ex Montecatini, ben imbeccato da Nottoli, spreca malamente a tu per tu con il portiere. Al 82’ lo Scandicci orchestra una ficcante ripartenza sventata dalla pronta risposta di Signorini su Castellani. Il 2-2 definitivo giunge in zona cesarini. Brizzi è bravo a credere su un pallone che sembrava perso, servendo al centro l’accorrente Di Paola che da grande attaccante quale è non lascia scampo al portiere ospite.

GhiviBorgo che sale dunque a 22 punti e arriva al derby di domenica prossima contro il Viareggio con una bella iniezione di fiducia. I biancorossi vorranno vendicare, sportivamente parlando, il 3-0 subito nella partita di andata da una delle più belle sorprese di questo primo scorcio di stagione ma che è reduce da due k.o. consecutivi.