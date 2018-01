Sport



In Garfagnana è sempre più rally mania… grazie agli Amici del Filato

mercoledì, 17 gennaio 2018, 18:04

di simone pierotti

Oltre 700 persone hanno affollato la tensostruttura di piazzale Chiappini sabato scorso per festeggiare il decimo titolo di campione italiano conquistato dalla coppia Paolo Andreucci – Anna Andreussi: celebrazioni meritate per un campione locale che hanno confermato quanto il rally sia seguita in Garfagnana.

Un gruppo di amici, anzi di colleghi di lavoro, nel 2013 ha deciso di dare vita ad un club di fans, il “Club Amici del Filato”, prendendo spunto dall’azienda in cui lavorano, l’Antica Valserchio di Castelnuovo. Il gruppo era solito organizzare viaggi per seguire i rallies del campionato del mondo ma poi si è esteso anche alle competizioni nazionali. Da pochi amici il gruppo è cresciuto ed ha dato vita ad un gruppo facebook con circa 900 membri.

E’ Graziano Franchini, uno dei fondatori, a parlarcene: “Da principio e anche adesso seguiamo principalmente Andreucci il quale naturalmente ha fatto da traino a tutto il panorama rallistico Garfagnino e della provincia. Comunque cerchiamo di seguire tutti i piloti della zona che si cimentano nei vari campionati dal Cir fino ai vari trofei ai rally locali. Cerchiamo di dare un po' di visibilità anche a chi è meno famoso. Abbiamo un ottimo rapporto con tutti quanti”.

Tante le iniziative organizzate dagli Amici del Filato: “Oltre a organizzarci per andare insieme ai vari rally, nel corso degli anni abbiamo realizzato 2 calendari di cui uno con le caricature dei principali protagonisti del rally club. Inoltre abbiamo realizzato un video con cui siamo arrivati in finale del concorso Tuttorally Più. Abbiamo ideato un piccolo logo per Luca Panzani che abbiamo seguito lo scorso anno fino a Montecarlo”.

Quest’anno sono arrivate poi le divise: “Nel corso del tempo ci siamo voluti dare una specie di divisa per riconoscerci. Abbiamo creato un logo che è ispirato alla Peugeot Super 2000 con cui ha corso Paolo così come i nostri colori che riprendono la sua livrea. Poi abbiamo creato adesivi, felpe poi cappellini e magliette e infine anche dei giacchetti”.

All’interno della festa per la “decima” di Andreucci, il Club ha avuto un suo spazio: “Con grande felicità e orgoglio alla festa per ucci&ussi abbiamo presentato in anteprima la nostra sciarpa. Ne siamo veramente orgogliosi in quanto si tratta di un omaggio che la proprietà dell'antica Valserchio ha voluto fare a questo gruppo. Inoltre sapendo quali standard qualitativi hanno i prodotti di questa azienda possiamo senza dubbio affermare che questa sciarpa è bellissima”.

A proposito della festa di sabato scorso, come è andata la serata? “La festa è stata organizzata in maniera impeccabile. Dagli ospiti di Paolo e Anna agli Autieri che hanno preparato i pasti a tutti quanti hanno partecipato alla realizzazione di questa manifestazione vanno i nostri complimenti. Poi dire a noi che abbiamo seguito Paolo e Anna in diverse occasioni sui campi di gara della scorsa stagione, il festeggiamento del decimo titolo è una grande soddisfazione anche per noi”.

C’è ancora grande passione per il rally in Garfagnana? “In Garfagnana il rally è sempre stato uno sport con moltissimi appassionati, vuoi per l'effetto trainante di una importante manifestazione nel corso degli anni come il rally del Ciocco, vuoi per il fatto di avere un campionissimo come Paolo. Consideriamo che l'Aci Lucca è una delle federazioni con più alto numero di tesserati”.

Quale pensate sia il futuro di Paolo Andreucci: “Sinceramente Paolo non ha ancora fatto trapelare nulla sul suo futuro e noi non ne sappiamo molto. L'unica cosa che ci sentiamo di dire è che come tutte le altre stagioni siamo pronti a seguirlo e a tifarlo. Noi crediamo non sia arrivato ancora il momento di appendere il casco al chiodo. Crediamo che a breve sapremo sul suo futuro. Noi intanto stiamo lavorando alla realizzazione del nostro primo libro nel quale ci saranno le migliori immagini e i ricordi di 5 anni della nostra storia in giro per le strade dei rally”.