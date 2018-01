Sport



Jamali si ripete: il portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane trionfa a Campi Bisenzio

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:26

di michele masotti

In questo avvio di 2018 Jilali Jamali è sicuramente l’atleta copertina in casa Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, confermando gli ottimi risultati conquistati sul finire dello scorso anno. Il forte runner marocchino ha dominato in quel di Campi Bisenzio, imponendosi nella trentasettesima edizione del “Trofeo Sanmartinese”, gara interamente pianeggiante che si è dipanata su di un percorso di 15 km, davanti al connazionale Hicham Midar. Nella stessa competizione c’è da segnalare anche la bella prova offerta da Fabrizio Rovai.

Una folta pattuglia di atleti del sodalizio del presidente Graziano Poli ha partecipato, sempre nella mattinata di ieri, al “Trofeo T.I.A.M.O” (acronimo che sta per la Fondazione Tutti insieme malattie orfane onlus nda) dove sono arrivati anche dei risultati di spessore. Applausi per Marcello Bernardini che ha conquistato l’oro nella categoria dei “Veterani”; bronzo nella propria serie, invece, per l’inossidabile Lorenzo Checcacci premiato, a margine della gara, per la vittoria nella classifica “Seniores” del Criterium podistico toscano 2017. Non hanno centrato il podio ma si sono ugualmente ben comportati anche Niccolò Fazzi (13° assoluto), Marco Orsi (15°), Giorgio Davini (24°), Nicola Ciardelli (25°), Davide Ferrini (29°) e Andrea Cavallini (35°). Alla corsa viareggina hanno preso parte anche Marco Mazzei, Marco Rossi, Mirko Toma, Rossano Fanani, Mario Bonini, Marco De Nevi, Emanuele Andreuccetti, Riccardo Picchi, Marco Lombardi, Nicola Dazzi, Emilio Abrami, Adriano Mattei, Emilio Canini, Sabrina Malatesti, Luciano Bianchi, Ludmillo Dal Lago, Emanuel Bandoni, Lido Lucchesi, Maurizio Folegnani e Leonardo Pierotti. Chiusura dedicata alla buona prestazione sciorinata da Michele Rama alla “Mugello GP Run”.