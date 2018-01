Sport



La risalita del River Pieve non conosce soste. Quinta vittoria di fila e play-off più vicini

domenica, 14 gennaio 2018, 19:56

di michele masotti



3-1

River Pieve: Vanni, Dunaiev, Pancetti, Friz, Pennucci, Fontana, Satti (64’Alfredini), Catalini (64’Cecchini), Pioli, Byaze, Benlaidi A disposizione: Micchi, Landi, Turri e Angelini Allenatore: Alessandro Davini

Sporting Bozzano: Bedei, Lupoli, Mussi, Benedusi (66’Rossi), Antoni, Manfredi, Biagioni, Bertolla, Palazzolo, Galli, Tinagli (85’Suallah) A disposizione: Stoppani, Remedi, Tesi, El Marimi e Masoni Allenatore: Massimiliano Bucci

Arbitro: Colombi di Livorno

Marcatori: 28’ e 49’ Satti, 40’Biagioni, 88’Alfredini

Note: Espulsi al 72’ Biagioni per doppia ammonizione e al 81’ Rossi per condotta violenta.

Dopo Serricciolo e Unione Pontigiana anche lo Sporting Bozzano, una delle quattro prime in classifica alla vigila della sedicesima giornata, paga dazio allo stadio “Nardini” contro il River Pieve che coglie la quinta vittoria di fila e ripropone legittimamente la propria candidatura per un posto al vertice della graduatoria. I “millionarios” della Garfagnana schiantano gli “orange” versiliesi, balzando così al sesto posto insieme a Don Bosco Fossone e Tau Calcio con un solo punto di distacco da quella quinta posizione occupata dai cugini del Pieve Fosciana. Per allargare il tiro, possiamo aggiungere la vetta, con un girone ancora da disputare, non è così lontana come testimoniano i sei punti di ritardo. Visto che ormai sono alle porte le elezioni politiche, si può dire che il River, per par condicio, ha riservato il medesimo trattamento alle formazioni che ultimamente si sono alternate al primo posto. Davini, privo dello squalificato Luca Satti, ritrova dal primo minuto Francesco Satti e Catalini, con quest’ultimo che forma il terzetto di centrocampo insieme a Friz e Byaze. La formazione di Bucci, attiva sul mercato di riparazione con due innesti di qualità come quelli dell’ex Capezzano Biagioni e di Pazzolo, opta per un 4-3-1-2 con Galli, protagonista all’andata con una tripletta, nelle vesti di rifinitore.

Al 10’ Colombi annulla la rete di Benlaidi per la spinta dell’attaccante classe 1992 ai danni di Antoni. Pochi minuti più tardi ci prova Catalini con un destro a giro che termina sopra la traversa. Il vantaggio del River Pieve arriva quando il cronometro segna il minuto ventotto. Protagonista è Satti che conclude una travolgente azione personale con un diagonale mortifero per Bedei. Lo Sporting ha un sussulto sul finire del primo tempo con la sponda di Palazzolo per l’accorrente Biagioni, abile nel controllare la sfera e a battere Vanni con un rasoterra da fuori area. In avvio di secondo tempo i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio con una punizione, sanzionato un fallo su Catalini, di Francesco Satti finisce la sua corsa all’incrocio dei pali. I piani di rimonta della squadra di Bucci si complicano al 72’ quando Biagioni commette fallo sul neo entrato Cecchini, incappando così nella seconda ammonizione del suo incontro. Sporting Bozzano che chiude il match addirittura in nove per l’espulsione diretta di Rossi, la cui partita dura lo spazio di 15’ per un brutto fallo su Benlaidi. Il numero undici locale entra anche nell’azione del definitivo 3-1, bissando così il risultato dell’andata ma questa volta in favore dei biancorossi, sfondando sulla destra e servendo un comodo assist che Alfredini tramuta in rete.

Nel prossimo turno la formazione di Alessandro Davini se la vedrà a Carignano contro il pericolante Ponte a Moriano, quart’ultimo con 17 punti, mentre lo Sporting Bozzano riceverà la visita dell’altra formazione del comprensorio pievarino, il Pieve Fosciana per uno scontro diretto nelle alte zone della classifica.