Matteucci d’oro a Pistoia e Cavallini bronzo assoluto a Fossone fanno sorridere il G.P. Parco Alpi Apuane

martedì, 16 gennaio 2018, 08:51

di michele masotti

La corsa campestre riserva subito molte soddisfazioni in questo primo scorcio di 2018 al Gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli. I biancoverdi si stanno preparando al meglio in vista dei prossimi campionati regionali di società organizzata dalla FIDAL. Nicola Matteucci, da quest’anno passato nella categoria “Veterani”, ha dominato la campestre Csi a Pistoia, dimostrando l’ottimo stato di forma. Ricordiamo che il portacolori del sodalizio garfagnino aveva conquistato, appena 24 ore prima, l’oro di categoria nella Cronocaserana. Ottime notizie arrivano anche da Carrara, per la precisione a Fossone, dove Andrea Cavallini ha condotto una gara di testa sin dai primi chilometri e chiudendo al terzo posto assoluto. A Pistoia buone prestazioni per Roberto Cardosi (6° di categoria), Roberto Gianni (7° di categoria), Marco Barbi (8° di categoria) e Bindi (9° di categoria).

A Carrara, la positiva giornata del GP Parco Alpi Apuane è stata completata dal sesto posto assoluto di Marco Rossi e il buon ottavo piazzamento nella propria serie conquistato da Luciano Bianchi. Luca Tocco, impegnato in quel di Cesano, ha sfiorato l’impresa di giornata: il forte atleta lombardo è arrivato ad un soffio dal podio, venendo preceduto solamente da avversari di caratura internazionale come Reneè Cuneaux e sebbene abbia dovuto fare i conti la perdita di uno scarpino e terminando scalzo la propria fatica con un lusinghiero quarto posto. Fine settimana positivo anche per lo “spagnolo” del gruppo, Simone Ferrali, che ha concluso una competizione a Madrid al quinto posto assoluto.