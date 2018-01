Sport



Molazzana, dolorosa sconfitta negli ottavi di finale di Coppa Toscana

mercoledì, 17 gennaio 2018, 17:56

di lorenzo fiori



1-2

Molazzana: Bolognesi, Nelli, Orsetti (45' Secci), Santoni, Angelini, Ricci, Abrami, Muccini, Bresciani, Mattia Bertoncini e Buono (62' Baiocchi). A disposizione: Guidi, Pioli, Matteo Bertoncini e Alessio Biagioni. Allenatore: Roberto Biagioni

Migliarino Vecchiano: Bettini, Andrea Chelotti, Di Martino, Benedettini, Marianelli, Giannettoni, Vismara, Mannocci (25' Pardi), Carmignani, Pecori e Montanelli. A disposizione: Fantozzi, Umalini, Malfatti, Caterino, Pischedda e Longobardi. Allenatore: Dario Chelotti.

Arbitro: Carlo Celardo di Pontedera.

Marcatori: 40' Carmignani (Mi), 60' Buono (Mo) e 87' Pecori (Mi).

Note: ammonito Secci (Mo). Calci d'angolo 8-1. Minuti di recupero 0' e 5'.

Finisce agli ottavi di finale il "sogno" Coppa Toscana per il Molazzana che esce sconfitto, a testa alta, nella sfida contro il Migliarino Vecchiano, squadra che milita in seconda categoria, girone A.

Tatticamente Biagioni, privo di Togneri, Tognocchi e del bomber Manfredi, schiera un 4-2-3-1 posizionando Abrami e Ricci come mediani e il trio Muccini-Bresciani-Mattia Bertoncini a supporto dell'unica punta Buono. Chelotti, invece, schiera un 3-5-2 molto difensivo e accorto posizionando Carmignani e Pecori come vertici offensivi.

Primo tempo dove ha prevalso il gioco dei padroni di casa che sono andati molto vicini al vantaggio, prima, con una doppia conclusione del trequartista Bresciani, al 10', parata brillantemente da Bettini e poi, al 28', con Buono che, davanti al portiere, non riesce ad angolare bene il tiro facendolo bloccare facilmente, ancora, dal numero uno ospite. Migliarino Vecchiano che propone un gioco molto difensivo che, però, colpisce la difesa del Molazzana, sorpresa da un, innocuo, rinvio del portiere finito sui piedi di Carmignani che non sbaglia e porta in vantaggio la sua squadra, a cinque minuti dal termine della prima fase di gioco.

La trama del Molazzana riparte allo stesso modo, anche nel secondo tempo, dove trova, al 60', il pareggio con un calcio di rigore di Buono, procurato dall'esterno destro Muccini, siglando il suo quarto gol in questa coppa.

Successivamente non cambia la storia della partita dove si continua a vedere un Molazzana propositivo e poco incisivo ed un Migliarino Vecchiano difensivo e pronto a colpire in contropiede.

Quando tutti aspettavano i supplementari, arriva la rete che "taglia le gambe" agli uomini di mister Roberto Biagioni. Grande tiro dalla distanza di Pecori che, a tre minuti dal novantesimo, trafigge Bolognesi e trascina i compagni ai quarti di finale di questo, entusiasmante, torneo.

Molazzana che dovrà lasciarsi alle spalle questa sconfitta perché domenica ospiterà il San Filippo con l'obbiettivo di continuare la rincorsa verso il primo posto mentre il Migliarino Vecchiano farà visita al Lido di Camaiore cercando di guadagnare punti utili per la salvezza.