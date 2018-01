Sport



Nuovo centrocampista per il GhiviBorgo: dall’Inter arriva in prestito Marcellusi

venerdì, 5 gennaio 2018, 22:35

di michele masotti

A due giorni dal ripresa del campionato, il GhivizzanoBorgo sarà di scena in casa del rinnovato Scandicci in un match che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza, i dirigenti biancorossi hanno piazzato il quinto rinforzo di questa campagna acquisti invernale. Si tratta di Niccolò Marcellusi, mediano classe 1999 e che nei primi sei mesi di questa stagione ha difeso i colori della Massese. Il giocatore di Marina di Massa arriva dall’Inter, società che detiene il suo cartellino, con la formula del prestito fino al termine del torneo. Questo innesto permetterà a Venturi di potere contare su una “quota” in più nella zona nevralgica del campo, considerando che Marigliani, rivelazione di questo girone di andata, è ancora out per infortunio. Marcellusi, impiegato soltanto in una circostanza da mister Zanetti durante l’esperienza nella sua città natale, ritroverà tra i “colchoneros” della Media Valle il coetaneo Gianluca Bassano, suo compagno di squadra sia tempi del Tau Calcio che nella stagione 2016-2017 con la Beretti del Prato. Marcellusi che si stava allenando con i suo nuovi compagni già da diverso tempo: una sua rete ha infatti deciso l’amichevole di fine 2017 contro l’Aglianese degli ex Fanani, Villagatti e Pagano. Nei prossimi giorni il puzzle della rosa del Ghivizzano verrà completato con l’arrivo di un secondo portiere.

Venendo alla sfida in terra fiorentina, calcio d’inizio fissato per le canoniche 14:30, mister Venuti dovrà rinunciare all’infortunato Marigliani e allo squalificato Rubechini, incappato nella quinta ammonizione stagionale nel match vinto contro l’Albissola. Nessun assente tra le fila della Scandicci, penultima forza del girone E con otto punti e a -2 dai play-out, che si è molto rinforzato nel mercato invernale. Alla corte di Grandoni, ex difensore di Sampdoria, Lazio e Livorno, sono arrivati dalla Lucchese Andrea Bragadin, dalla Folgore Caratese l’attaccante Stefano Castellani e dal Prato il centravanti Gabriele Vangi. Per la prima punta fiorentina si tratta di un ritorno, visto che dodici orsono con questa maglia aveva segnato 17 reti in 33 presenze.