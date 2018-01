Sport



Occasione gettata al vento: Castelnuovo rimontato dall'Urbino Taccola

domenica, 14 gennaio 2018, 18:50

di simone pierotti

1-1

URBINO TACCOLA: Bertini, Pietranera, Ghelardoni, Varese, Coscetti (22' s.t. Naldini), Lazzerini (30' s.t. Palaia), Cavallini (16' s.t. Gelli), Fillanti, Muca (5' s.t. Ciappi), Mattiello, Cagiano A disp.: Montagnani, Franchi, Santerini All.: Russo

CASTELNUOVO: Leon, Tolaini, Casci, Ceciarini, Marchetti, Picchi, Biagiotti (10' s.t. Alfredini), Biagioni, Nardi, Gori, Orsetti (37' s.t. Filippi) A disp.: Bechelli, Pieroni, Balsotti, Micchi L, Micchi M All.: Tazzioli

Arbitro: Martino di Firenze

Marcatori: 28' s.t. Gori (rigore), 35' s.t. Mattiello

Note: ammoniti Bertini, Ghelardoni, Muca, Cagiano, Naldini, Picchi, Biagioni, Nardi

ULIVETO TERME - Il Castelnuovo non va oltre il pareggio sul campo del fanalino di coda Urbino Taccola, conquistando un punto che gli permette di uscire dai play-out di un punto ma sprecando un'occasione per fare un salto decisivo. Peccato perchè le cose nella ripresa si erano messe nella giusta direzione contro una squadra imbottita di giovani e giovanissimi con tanta corsa e generosità ma poca concretezza.

I padroni di casa avevano avuto un approccio al match migliore e dopo soli 5 minuti si sono mangiati un'occasione d'orio con Mattiello che di testa da pochi metri mandava clamorosamente a lato. Brivido iniziale che svegliava il Castelnuovo che da lì in avanti facevano il gioco. All'8' grande occasione con il colpo di testa di Orsetti che si infrangeva sul palo interno. Al 24' bel diagonale di Gori che viene respinto dal portiere. Al 29' punizione di Gori da distanza siderale, il pallone tocca un difensore e va a sfiorare il palo. Primo tempo dal ritmo lento ma con i gialloblu che crescono alla distanza. Nella ripresa occasioni per gli ospiti. Al 12' Nardi difende il pallone in area, girata sul primo palo disturbato da un difensore, Bertini devia in angolo. Al 16' su azione di angolo palla a Biagioni che indisturbato può trovare la porta, il pallone, complice anche la deviazione di un difensore, scivola a lato. Al 23' Alfredini trova il varco giusto in contropiede, resiste al ritorno di un avversario e calcia in diagonale, Bertini è bravo a respingere. Al 26' tiro da fuori area di Biagioni, palla centrale che non fa male al portiere. Al 28' Gori si destreggia al vertice alto dell'area di rigore, avanza e viene toccato, è calcio di rigore che lo stesso attaccante insacca. Gara sbloccata, ma i gialloblu si addormentano, Urbino in avanti, Palaia è abile a destreggiarsi in area, palla nel mezzo dove l'indisturbato Mattiello mette in rete. Beffa per il Castelnuovo, da lì alla fine poco da segnalare, la strada verso la salvezza è ancora lunga ma le potenzialità e le possibilità sono alla portata della squadra di Tazzioli.