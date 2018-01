Sport



Pallavolo Garfagnana, presentato un nuovo allenatore

giovedì, 18 gennaio 2018, 18:20

di simone pierotti

Il nuovo anno della stagione sportiva di Pallavolo Garfagnana inizia con tutto lo staff tecnico e il Consiglio direttivo presieduto da Marco Giannasi impegnato su più fronti per disegnare il futuro.

Per prima cosa si rende ufficiale l’ingaggio del nuovo allenatore della prima squadra che affronta il campionato regionale di Serie D. Si tratta di Coach Frediano Paoli, stimato tecnico con una lunga carriera in molte società della Provincia, che siederà sulla panchina insieme ad Antonio Grassi, con un accordo valido anche per tutta la prossima stagione. Pallavolo Garfagnana affida ai due tecnici il compito di un lavoro tecnico tattico a lungo termine. A breve avrà inizio anche il campionato di Seconda Divisione guidato dall’allenatore Andrea Dinelli e seguito dai due dinamici dirigenti Paolo Boni e Valentina Boschi. Le ragazze avranno occasione di fare una bella esperienza, e considerata la giovane età della squadra, le aspettative su questo gruppo sono molto positive. La squadra Under 14, allenata da Paolo Pocai e Barbara Coli occupa una posizione di vertice nel campionato provinciale e ci sono tutte le prerogative per un eccezionale accesso alla fase finale regionale. Le bimbe del campionato Under 13, allenate da Paolo Pocai e Andrea Dinelli, stanno facendo bene, con risultati eccellenti che le vedono ben figurare in campionato, segno che ci sono i presupposti per avere un gruppo molto competitivo a breve. In ogni modo tutto lo staff tecnico si sta togliendo molte soddisfazioni in quanto le nostre atlete stanno mettendo in mostra una buona pallavolo, frutto di tanto e serio lavoro. Il resto del settore giovanile, guidato dal Direttore Tecnico Alessandro Marigliani, sta entrando nel vivo con l’inizio campionati Under 12, Super mini volley e rilanciata S3 che li vedranno protagonisti in tutta la provincia. Dunque se il 2017 si chiude con molte luci sulla società non da meno sarà l’inizio del 2018 e già domenica 14 gennaio si è tenuta in palestra Isi a Castelnuovo la Terza edizione del “Garfavolista dell’anno” ideata e promossa dal vulcanico dirigente Alessandro Pedreschi. Durante la manifestazione, tra una partita e l’altra delle vecchie e giovani glorie di Pallavolo Garfagnana, è stato consegnato l’ambito riconoscimento al gruppo degli “Amici di Roberto Biagioni” che si è più distinto nel promuovere e sostenere il gioco del volley nella valle del Serchio organizzando da ben dieci anni il prestigioso Torneo internazionale di volley femminile, per non dimenticare il caro amico prematuramente scomparso. A questo punto Pallavolo Garfagnana invita tutti gli appassionati a seguire le attività sportive e sostenere le giovani atlete.