Pallavolo Valdiserchio, under 14 e under 16 sugli scudi

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:05

Prosegue il momento d’oro del settore giovanile della Pallavolo Valdiserchio che sta regalando, alla società di Borgo a Mozzano con alla guida la presidente Lorena Tomei, veramente grandi soddisfazioni. Infatti, dopo aver vinto l’importante torneo Dream Volley White Cup 2017 a Pisa di fine anno, arriva nel week scorso la conferma della crescita delle sue giovani leve conquistando ben due passaggi alle fasi regionali sia con le under 14 che con le under 16. Partendo proprio da queste ultime, questo prestigioso traguardo arriva al seguito della vittoria casalinga per 3-0 (25/10, 25/10, 25/21) sul CTT Monsummano Primo Livello. Le ragazze di coach Maurizio Misale e della vice Laura Pelliccioni infatti, erano impegnate nei quarti di finale territoriali in gara unica, dopo aver chiuso al primo posto e da imbattute il girone D si trovavano di fronte la squadra piazzatasi al secondo posto il girone A. Sul campo casalingo, le borghigiane calano sin da subito una buona prova corale giocando i due primi set con la massima concentrazione concedendo ben poco alle avversarie. Poi sul facile 2-0 arriva un lieve calo di tensione nel terzo, commettendo errori al servizio, ma riuscendo comunque a chiudere anche questo periodo di gioco con margine conquistando così l'accesso alle final-four territoriali in programma domenica 11 febbraio, ma ancor più importante alla successiva fase regionale. Queste le atlete a disposizione dei due allenatori Misale-Pelliccioni: Alessandra Unti (K), Sara Belli, Caterina Bianchi, Cecilia Bianchi, Barbara Cavani, Michelle Chiocchetti, Chiara Martinelli, Elena Morotti, Sofia Morotti, Giulia Peruzzi e Azzurra Rotonda.

Successo con lo stesso risultato di 3-0 arriva anche dalle ragazze under 14 della coach Laura Pelliccioni, che impegnate sempre al Palasport, ed anche qui nei quarti di finale territoriali, battono il CTT Chiesina con i parziali: 25/22, 25/21, 25/15 che porta questa giovanissima squadra lucchese alle final-four territoriali in programma proprio domenica prossima 4 febbraio e alla successiva fase regionale. Non è stata gara facile, le atlete del Borgo anche se in virtù del primo posto conquistato nel girone, in questo caso il girone A, affrontavano la seconda classificata del girone B che sulla carta appariva più forte. Le padrone di casa della Valdiserchio, contro una squadra temuta, tengono duro e lottando punto su punto nei primi due tiratissimi set ed anche se con scarti ridotti riescono a fermare il tabellone a proprio vantaggio e poi, tenendo alta la concentrazione, chiudono anche il terzo con maggior margine. La rosa era composta da: Sarah Agostini (K), Sonia Bartolozzi, Matilde Fastelli, Alessia Frigo, Elena Gabrielli, Rebecca Lucchesi, Elena Morotti, Ilaria Orsi e Alice Pacini.

Un grande risultato quindi per le compagini e per la società Pallavolo Valdiserchio che entra quindi nell’olimpo dei regionali, a dimostrazione dell'ottimo lavoro che il team direttivo e sportivo sta svolgendo proprio sul giovanile.