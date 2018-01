Sport



Parità nel derby tra GhiviBorgo e Viareggio: a segno gli ex Di Paola e Vanni

domenica, 14 gennaio 2018, 17:29

di michele masotti



2-2

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini, Bassano (66’Brizzi), Gemignani (73’Michelotti), Giordani, Diana, Micchi, Nottoli, Di Paola, Masini, Rubechini A disposizione: Demi, Barretta, Lecceti, Coselli, Riccioli, Biagi e Giusti Allenatore: Simone Venturi

Viareggio: Cipriani, Pedruzzi, Lucarelli, Lazzoni, Giovanelli, Citti, Lamioni, Minichino (91’Viti), Vanni, Papi, Galligani (75’Chicchiarelli) A disposizione: Carpita, Morra, Capasso, Andreani, Petrucci e Cerri, Guazzini Allenatore: Carlo Bresciani

Arbitro: Fabiano Simone di Bologna (Assistenti Pizzi di Termoli e Piedipalumpo di Torre Annunziata)

Marcatori: 11’Minichino, 16’Di Paola 33’Gemignani, 59’Vanni

Note: Ammoniti Diana, Rubechini, Lamioni e Lazzoni. Calci d’angolo 3-3. Presenti circa 200 spettatori. Minuti di recupero 0’ e 3’.

GhiviBorgo e Viareggio si spartiscono l’intera posta in palio in un derby molto atteso. Il 2-2 finale “partorito” dal confronto del “Delle Terme” è tutto sommato giusto, dato che nel primo tempo sono stati i padroni di casa a farsi preferire mentre nei secondi quarantacinque minuti le zebre hanno alzato il loro livello di gioco. Il punto odierno serve di più, alla luce dei risultati maturati sugli altri campi, ai ragazzi di Bresciani che provano a mettersi alle spalle il mini periodo di crisi, due sconfitte nelle ultime due uscite. Ghivizzano che viene agganciato al dodicesimo posto dal San Donato Tavernelle e dal Savona, vittoriose nei rispettivi incontri casalinghi. Al termine del match mister Venturi, apparso soddisfatto per il quarto risultato utile consecutivo inanellato dai suoi ragazzi, ha recriminato per l’ingenuità difensiva che è costata la rete del definitivo 2-2.

GhivizzanoBorgo e Viareggio si presentano a questo derby con due assenze per parte: Marcellusi e Frati tra i locali, gli squalificati Guidi e Mattei in casa bianconera. I biancorossi scendono in campo con un 4-3-1-2 con l’ex Chelini che vince il ballottaggio con Brizzi come terzino destro. Alle spalle degli attaccanti Micchi e Di Paola spazio alla velocità di Nottoli. Mister Bresciani conferma il 4-3-3, consolidato marchio di fabbrica delle zebre. Gli squalificati odierni vengono rispettivamente rimpiazzati da Citti, autore di un sontuoso match all’andata, e da Minichino. In attacco confermato il tridente composto da Galligani, Lamioni e Vanni, quest’ultimo l’unico ex “colchoneros” tra le fila del team versiliese. Proprio il centrocampista classe 1998 ripaga la fiducia di Bresciani sbloccando il risultato al numero undici. La conclusione da fuori area del play-maker bianconero si infila nell’angolino basso senza lasciare scampo a Signorini. La reazione dei padroni di casa è immediata: passano cinque minuti che capitan Di Paola, ben imbeccato dalla punizione di Masini, ristabilisce la parità. Il forcing dei locali si fa sempre più tambureggiante e al 28’ Cipriani è bravo nel deviare in corner il tiro da posizione defilata del rientrante Rubechini. Gemignani decide di bagnare il debutto con la maglia biancorossa con una “magia”. Il tiro dai 25 metri dell’ex Como e Pontedera è di rara bellezza e per Cipriani non c’è nulla da fare. In avvio di ripresa dapprima Rubechini, servito da Nottoli e poi la provvidenziale uscita del numero uno ospite su Di Paola mantengono il punteggio momentaneamente sul 2-1. Al 59’ cross dalla trequarti Vanni è bravo nell’approfittare dell’indecisione di Signorini e dei difensori centrali locali per girare in porta la rete del 2-2. Nel finale sono da segnalare i due gol annullati, uno per parte, rispettivamente a Micchi e al subentrato Chicchiarelli. Il triplice fischio finale del direttore di gara, buona la sua prova, sancisce il pareggio. Domenica prossima il Viareggio, scivolato al quinto posto dopo l’impresa del Real Forte Querceta a Ponsacco, riceverà la visita del San Donato Tavernelle. Impegno esterno, invece, per il GhiviBorgo in quel di Montecatini in una sfida salvezza da vincere per Di Paola e compagni.