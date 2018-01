Sport



Per il Castelnuovo trasferta chiave per la salvezza a Gambassi Terme

sabato, 27 gennaio 2018, 11:45

di simone pierotti

Campionato di Eccellenza alla fase cruciale: il Castelnuovo domani è atteso dalla fondamentale trasferta sul terreno del Gambassi. Gara assolutamente inedita ma più che la statistica conterà portare a casa un risultato positivo dato che i padroni di casa hanno 3 punti in meno rispetto ai gialloblu. Il Castelnuovo è in serie positiva da cinque turni, ma con 4 pareggi consecutivi. Il Gambassi, che all'andata strappò un punto pensantissimo al Nardini, è una formazione alla portata e soprattutto tra le mura amiche ha un ruolino di marcia tutt'altro che entusiasmanti: i fiorentini hanno infatti perso le ultime 5 gare interne, con l'ultimo successo che risale al 12 novembre scorso.

Qualche assenza in casa dei garfagnini, con Picchi fermo un turno per squalifica e Marco Tolaini per un risentimento muscolare. Novità sarà il 97 Davide Giacomelli, tesserato all'ultim'ora, un giocatore che potrebbe risultare molto importante nella volata finale della stagione.

Tra le fila del Gambassi assente Mori per squalifica. Appuntamento alle 14:30 a Gambassi Terme.