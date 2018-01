Pirotecnico pareggio tra Atletico Castiglione e Sacro Cuore: 3-3 il finale

Altri articoli in Sport

sabato, 27 gennaio 2018, 11:45

Campionato di Eccellenza alla fase cruciale: il Castelnuovo domani è atteso dalla fondamentale trasferta sul terreno del Gambassi. Gara assolutamente inedita ma più che la statistica conterà portare a casa un risultato positivo dato che i padroni di casa hanno 3 punti in meno rispetto ai gialloblu

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:45

Una delegazione dell’U.S. Castelnuovo ha preso parte, giovedì 25 gennaio, ad un interessante incontro organizzato dai responsabili del settore giovanile della Juventus in collaborazione con il Margine Coperta, società satellite

giovedì, 25 gennaio 2018, 17:40

In vista della volata salvezza il Castelnuovo si rafforza e tessera Davide Giacomelli, centrocampista classe 1997. Il giocatore aveva iniziato la stagione nelle fila del San Miniato e, peraltro, aveva affrontato i gialloblu nella gara dello scorso novembre

giovedì, 25 gennaio 2018, 08:46

Nell’ultimo week-end non è stato solo tempo di gare per gli “uccellini” del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane ma anche di importanti riconoscimenti per quanto di buono fatto nella scorsa stagione

mercoledì, 24 gennaio 2018, 17:24

Nell'ultima giornata del girone d'andata della quarta serie amatori AICS girone B, il Fosciandora torna a fare punti, sul campo della Lokomitiva di Pietreto, restando, comunque, a meno due punti dalle tre capolista e mantenendo il distacco di quattro punti, proprio su questa avversaria

martedì, 23 gennaio 2018, 23:27

Altro fine settimana positivo per le formazioni della Garfagnana e Media Valle che prendono parte i campionati dilettantistici. GhiviBorgo e Castelnuovo allungano la loro striscia di pareggi, il Fornoli ottiene tre punti di grande importanza nella corsa salvezza