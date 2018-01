Sport



Prima uscita stagionale per le Piccole Aquile che brillano nel cross a Lammari

martedì, 16 gennaio 2018, 08:49

di simone pierotti

Prima uscita stagionale per le “piccole aquile” del G.S. Orecchiella Garfagnana che hanno partecipato in gran numero alla prima prova di cross del campionato provinciale organizzato dalla Virtus Lucca ai Laghetti di Lammari. Ben 22 i giovanissimi atleti schierati dalla società garfagnina, rappresentata dal tecnico Luigi Bertolini e dal dirigente Marco Giannotti.

Partecipazione importante sotto il profilo numerico ma anche della qualità, con un primo posto, due secondi posti e tante posizioni nei primi dieci.

Bravissima Monia Grassi che è stata la più veloce nella categoria Esordienti B; nella stessa gara molto bene anche Rosa Gaddi, Alice Bonaccorsi e Melissa Domenicali. Tra le Cadette medaglia d'argento per Elena Cardosi. Stessa posizione per Augusto Orsi negli Esordienti B, dove si sono ben comportati anche Angelo Malatesta e Alessio Cinapri. Tra i Cadetti livello alto ma non hanno sfigurato Lorenzo Farina, Davide Cinapri, Leonardo Cavani e Valerio Lorenzetti. Tra le Ragazze ottima prova per Anita Bonaldi, Rachele Grassi e Camilla Monti. Negli Esordienti B 6° posto per Federico Pennacchi, bene anche Damiano Discini. Tra le Esordienti A 7° posto per Silvia Barbi; posizioni positive anche per Irene Lana, Arianna Pieroni, Alessia Dini e Maria Stella Venanzi.

Un plauso va alla società dell' Orecchiella Garfagnana che sta investendo molto sulla promozione di questo sport nel nostro territorio e alle famiglie che collaborano attivamente per permettere ai loro figli di provare le tante emozioni che la corsa sa regalare.

Già domenica prossima siamo pronti per affrontare la seconda trasferta in quel di Pietrasanta, sperando nel coinvolgimento di altri bambini partecipanti ai corsi di atletica leggera di Castelnuovo Garfagnana.