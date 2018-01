Pronto ritorno alla vittoria del River Pieve nel derby contro il Fornoli: play-off distanti solo un punto

Altri articoli in Sport

domenica, 28 gennaio 2018, 19:36

Il Pieve Fosciana apre una settimana molto importante per la sua stagione, mercoledì i biancorossi ospiteranno i pisani del Fornacette per i quarti di finale di Coppa Toscana, con una sofferta ma preziosa vittoria contro l’arcigna Apuania Romagnano, compagine che occupa il penultimo posto in graduatoria

domenica, 28 gennaio 2018, 19:08

I numerosi errori, sotto porta, sono costati tanto agli uomini di De Luca e Fontanini che, in contropiede, subiscono il gol locale, decisivo per la vittoria. Tre punti d'oro per l'Aquila Sant'Anna, contro una diretta concorrente per i play-off, che gli permettono di allungare sulle inseguitrici, distanti quattro punti.

domenica, 28 gennaio 2018, 18:41

Prestazione magistrale quella offerta al proprio pubblico dai Diavoli Neri Gorfigliano che travolgono per 4-1 lo Sporting Bozzano, quinta forza del torneo con 28 punti e si portano a -2 proprio dagli avversari di giornata

domenica, 28 gennaio 2018, 17:58

Per la squadra di Venturi, costretta a giocare in dieci uomini per il rosso rifilato a Di Paola quando il punteggio vedeva già gli ospiti avanti, la settima sconfitta stagionale lascia il Ghivizzano fermo nella zona calda della graduatoria

domenica, 28 gennaio 2018, 17:54

Il Castelnuovo ritrova la vittoria ed è una vittoria che vale oro, ottenuta sul campo del Gambassi. La zona play-out adesso si trova tre punti sotto e i gialloblu possono respirare. Si tratta del primo successo per mister Tazzioli, dopo quattro pareggi consecutivi, il Castelnuovo è sulla strada giusta

domenica, 28 gennaio 2018, 17:20

Vittoria netta in trasferta per il Lokomotiv 4-1 sul campo del Magliano Gragnana City grazie alle reti di Stefano Bechelli, Alessandro Cassettai, Federico Del Giudice, Michele Giorgi, mentre per i locali gol della bandiera di Sandro Ballerini.