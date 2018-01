Sport



Punto sui dilettanti: al Fornoli la sfida salvezza, bel colpo esterno dell’Atletico Castiglione

martedì, 23 gennaio 2018, 23:27

di michele masotti

Altro fine settimana positivo per le formazioni della Garfagnana e Media Valle che prendono parte i campionati dilettantistici. GhiviBorgo e Castelnuovo allungano la loro striscia di pareggi, il Fornoli ottiene tre punti di grande importanza nella corsa salvezza. Nelle altre categorie da segnalare il primo posto nuovamente conquistato dal Molazzana, mentre in Terza la capolista Vagli allunga sul resto del gruppo.

In Serie D per la seconda domenica di fila, il GhivizzanoBorgo non riesce a gestire una situazione di vantaggio e deve accontentarsi di un punto, 1-1 lo score finale, nella delicata sfida salvezza di Sestri Levante. Alla fantastica punizione scoccata da Frati, sesto centro in campionato per l’ex Montecatini, ha risposto il pareggio dei liguri in avvio di ripresa. Il terzo pareggio consecutivo fa scivolare la squadra di Venturi al tredicesimo posto, piazzamento che ad oggi varrebbe la salvezza in virtù dei 13 punti di vantaggio nei confronti del Montecatini, terzultima forza del girone E. Domenica prossima sarà nuovamente tempo di derby al Delle Terme con i “colchoneros” che, privi dello squalificato Rubechini, affronteranno un Real Forte Querceta lanciato verso la rincorsa al primo posto.

In Eccellenza arriva il quarto pareggio consecutivo per il Castelnuovo. I gialloblù fanno 1-1 tra le mura amiche contro il San Marco Avenza, giocando alla pari contro la quinta forza del campionato. La rete della formazione allenata da Tazzioli porta la firma di Nardi. La squadra del capoluogo garfagnino mantiene un punto di vantaggio sulla zona play-out: con il rientro dei diversi infortunati, una sfortunata costante per i gialloblù, il Castelnuovo sarà di scena, nel prossimo turno, sul terreno di gioco del Grambassi, compagine che occupa il quart’ultimo posto e che conta tre lunghezze di ritardo su capitan Tolaini e compagni.

Passando alla Prima Categoria, il Fornoli ottiene una pesante vittoria nello scontro diretto in ottica salvezza contro l’Acquacalda S. Pietro a Vico. Il 2-1 del Don Giampaoli, per i locali sono andati a segno Fede e Castelli, permette ai ragazzi di Renucci di agganciare la Giovanile Sextum a 17 punti. Bel pareggio esterno per un Pieve Fosciana rimaneggiato in quel di Bozzano. Lo 0-0 contro lo Sporting consente ai biancorossi di interrompere la mini striscia negativa di due sconfitte di fila. Con il medesimo punteggio i Diavoli Neri Gorfigliano restano imbattuti al cospetto della capolista Unione Pontigiana. Domenica negativa per il River Pieve che, reduce da cinque successi consecutivi, viene sconfitto per 4-1 da un Ponte a Moriano in giornata di grazia. La rete dei “millionarios” garfagnini è stata realizzata da Pioli.

In Seconda Categoria ritrova il primato il Molazzana. Grande prestazione degli amaranto che, costretti a giocare in dieci uomini per un tempo, superano il San Filippo con i gol di Mattia Bertoncini e Tognocchi. A pari punti con la squadra di Biagioni c’è l’Orentano che espugna il campo della Virtus Piazza. Per la formazione di Rossi il gol che ha riaperto il match, finito 1-2, è stato messo a referto da Monini. A pari punti con i biancocelesti e quindi in piena lotta per il quinto posto, risalgono Corsagna e Pontecosi, ambedue vittoriose in casa per 3-1. I neroverdi ottengono il terzo successo di fila ai danni dell’Aquila S.Anna grazie alla doppietta di Zaffora e al guizzo di Andreozzi. La formazione di De Luca, invece, supera il fanalino di coda Pieve S. Paolo per effetto delle reti di Martini Adami, Bravi e Luti. Pareggio ricco di gol per il Barga di mister Marchi sul difficile campo di San Giuliano Terme. Il 3-3 finale porta le firme per i barghigiani di Reti, autore di una doppietta e di Ghafouri.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove il vantaggio della capolista Vagli sale a otto lunghezze sul Fornaci. Tutto facile per la squadra di Biggeri che rifila un 4-0 al San Lorenzo con la doppietta di Satti e le segnature individuali di Bertucci e Gaspari. I rossoblù di Sorini, dal canto loro, pareggiano a reti bianche nello scontro diretto con la Morianese, terza forza del campionato raggiunta a 28 punti dal Borgo a Mozzano, vincente per 3-1 sul campo della Virtus Robur Castelnuovo. Protagonista della sfida del “Vecchio Comunale” è il centrocampista ospite Serra, autore di una doppietta a cui va aggiunto il punto del momentaneo 1-2 firmato da Motroni. Il provvisorio pareggio dei gialloblù era stato realizzato da Hudu. Un gol di Giuntini consente all’Atletico Castiglione di violare il campo della Sanvitese e di avvicinarsi alla zona play-off. Al quinto posto è salito il Filecchio che ha superato in rimonta il Gallicano, passato a condurre grazie a Donati, con Brucciani e Passini. Ad un punto di distacco dai gialloverdi risale il Sacro Cuore che festeggia il debutto del nuovo tecnico Stefano Bonini con un 3-0, reti di Serafini, Massimo Cardosi e Paolini, sul Coreglia.