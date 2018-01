Sport



Punto sui dilettanti: Molazzana campione d’inverno, bel blitz del Borgo a Mozzano

martedì, 9 gennaio 2018, 16:05

di michele masotti

Il primo fine settimana calcistico del 2018 è stato decisamente positivo per la gran parte delle compagini nostrane impegnate nei diversi tornei dilettantistici. GhiviBorgo e Castelnuovo danno continuità alle loro strisce di risultati utili consecutivi, risale a grandi falcate in Prima Categoria il River Pieve. Nelle altre serie da segnalare il titolo di campione d’inverno ottenuto dal Molazzana mentre in Terza Categoria prosegue l’appassionante testa a testa per il primato tra la capolista Vagli e il Fornaci.

In Serie D un coriaceo GhivizzanoBorgo rimonta per due lo svantaggio e torna dalla trasferta di Scandicci, penultima forza del girone, con un punto. I “colchoneros” della Media Valle trovano la via della rete con Bassano e con il solito Di Paola, divenuto il capitano dei biancorossi dopo le partenze di Pagano e Zagaglioni. Gli ospiti hanno confermato i progressi sul piano della manovra che si erano palesati nelle partite conclusive del 2017. Ghivizzano che ha due punti di vantaggio sulla zona play-out. Le prossime settimane vedranno i ragazzi di Venturi impegnati in una serie di scontri diretti che, qualora fossero vinti, potrebbero lanciare il GhiviBorgo verso il centro classifica. Domenica prossima al “Delle Terme” sarà tempo di derby: a Bagni di Lucca scende il Viareggio, una delle migliori compagini espresse da questo girone E ma che sta vivendo un periodo di appannamento come testimoniano le due sconfitte di fila.

In Eccellenza prestigioso pareggio interno per il Castelnuovo al cospetto del quotato Poggibonsi. I gialloblù impattano a reti bianche contro i giallorossi, tenendo testa ad un avversario che al “Nardini” lascia le ultime velleità di potere rientrare nella lotta per il primato. Protagonista del risultato finale è stato il numero uno dei garfagnini Leon che ha neutralizzato un calcio di rigore nel corso del primo tempo. La squadra di Tazzioli, giunta al terzo risultato utile consecutivo, rimane al quintultimo con una sola lunghezza di ritardo da San Miniato Basso e Ponte Buggianese. Nella terza giornata di ritorno la formazione del capoluogo garfagnino sarà di scena sul campo del fanalino di coda Urbino Taccola.

Passando alla Prima Categoria, i Diavoli Neri Gorfigliano espugnano il terreno di gioco del Pieve Fosciana e si avvicinano alla zona play-off. A decidere l’equilibrato confronto del “Guido Angelini” è stata l’autorete di Biagioni. Con il medesimo punteggio il River Pieve si impone contro la capolista Unione Pontigiana. La quarta vittoria consecutiva dei “millionarios” porta la firma di Pioli. Domenica amara per il Fornoli che cade per 3-0 nello scontro diretto contro il Marginone. I biancoazzurri rimangono a -4 dalla salvezza diretta con un girone di ritorno ancora da disputare.

In Seconda Categoria era il giorno del big match tra Orentano e Molazzana, terminato sull’1-1. Gli amaranto di Roberto Biagioni escono imbattuti dalla trasferta pisana grazie alla rete del centrocampista Mattia Bertoncini e chiudono il girone di andata al primo posto in coabitazione con gli avversari di giornata. Torna al successo il Corsagna, in gol con Di Mauro e Zaffora, che supera per 2-1 la Virtus Piazza. Per la formazione di Rossi, sempre quinta in classifica, la rete che ha accorciato le distante è stata siglata da Pellegrinetti. Si avvicina alla zona play-off il Pontecosi, capace di passare a San Filippo grazie alla bella rete di Lorenzo Marigliani. Giornata positiva anche per il Barga che, trainato da un super Balducci autore di una tripletta, vince per 5-2 nella sfida salvezza contro il Luccasette. Le altre due gol della formazione di Marchi sono stati realizzati da Ghafouri e Poletti.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria con le battistrada Vagli e Fornaci che si impongono per 1-0. I gol di Ruocco e di Bitep, per quest’ultimo si tratta del decimo centro, permettono alle squadre di Biggeri e Sorini di sconfiggere rispettivamente Coreglia e Virtus Robur Castelnuovo. Una doppietta di Fati consente al Borgo a Mozzano di sbancare Segromigno e di consolidare il lusinghiero quarto posto in classifica. Finisce 0-0 il derby del comune di Barga tra Filecchio e Sacro Cuore che rimangono nella scia del quinto posto, piazzamento attualmente occupato dalla Sanvitese che è passata di misura a Gallicano. Bella vittoria dell’Atletico Castiglione che si impone in rimonta per 2-1, reti di Pucci e Giuntini, sul Santanna.