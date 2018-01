Sport



Punto sui dilettanti: Vagli campione d’inverno in Terza, vittoria pesante per il Corsagna

martedì, 16 gennaio 2018, 14:56

di michele masotti

Il week-end calcistico ha riservato principalmente delle buone notizie per i team della nostra zona. GhiviBorgo e Castelnuovo allungano la propria striscia di risultati utili consecutivi (quattro a testa), mentre il River Pieve in Prima Categoria continua a vincere e a recuperare posizioni su posizioni. Nelle altre categorie il Vagli chiude il girone di andata al primo posto ed allunga a +6 il proprio vantaggio nei confronti del Fornaci.

In Serie D muove ancora la sua classifica il GhivizzanoBorgo. I biancorossi fanno 2-2 nel derby di Bagni di Lucca contro il Viareggio, salendo così a quota 23 punti in coabitazione con San Donato Tavernelle e Savona. I locali, passati in svantaggio dopo 10’, erano riusciti a capovolgere il punteggio con i gol degli ex bianconeri Di Paola e Gemignani possono recitare il mea culpa per il punto del definitivo 2-2, scaturito da un’errata lettura difensiva. Domenica la squadra di Venturi sarà attesa dallo scontro salvezza di Sestri Levante, al cospetto di una formazione reduce dalla sconfitta contro la Lavagnese ma che in classifica precede di due lunghezze proprio i “colchoneros” della Media Valle.

In Eccellenza terzo pareggio di fila da quando è tornato sulla panchina del Castelnuovo per Tazzioli. I gialloblù impattano per 1-1 sul terreno di gioco del fanalino di coda Urbino Taccola, venendo raggiunti nel finale di partita dopo essersi portati avanti grazie al settimo sigillo stagionale di Gori. Per la formazione del capoluogo garfagnino, priva dei difensori Simone Tolaini e Inglese, l’amarezza per la vittoria sfumata è sanata dai risultati che sono arrivati dagli altri campi. Finisse oggi il campionato, infatti, il Castelnuovo sarebbe salvo visto che occupa l’undicesimo posto con un punto in più dell’Atletico Cenaia. Nella quinta giornata di ritorno i gialloblù ospiteranno tra le mura amiche il San Marco Avenza, compagine che si sta ben comportando come dimostra il suo attuale quinto posto.

Passando alla Prima Categoria, è ancora il River Pieve il protagonista tra le formazioni nostrane. I biancorossi di Davini rifilano un netto 3-1 all’ex capolista Sporting Bozzano, inanellando la quinta vittoria consecutiva e portandosi a solo un punto dalla zona play-off. Di Francesco Satti, autore di una doppietta, e di Alfredini i gol dei “millionarios” che si avvicinano ai cugini del Pieve Fosciana, sconfitti a sorpresa in casa dal pericolante Capezzano. Risultato immeritato per i ragazzi di Fiori, autori di un match votato sempre all’attacco e fermati dalle belle parate dal numero uno versiliese oltre dalla mancata precisione sotto porta. Sconfitta esterna per i Diavoli Neri Gorfigliano, condannati da un’autorete dopo un match giocato alla pari contro la capolista Serricciolo. In trasferta anche il Fornoli esce battuto per 2-1 dal confronto diretto con i pisani della Giovanile Sextum. A Bientina la squadra di Renucci, che aveva trovato il momentaneo pareggio con Donati, scivola così all’ultimo posto.

In Seconda Categoria il Molazzana pareggia per 2-2 sul difficile terreno di gioco del Lucca Calcio e perde in primato in classifica, distante comunque solo un punto. Per gli amaranto, che domani torneranno in campo per gli ottavi di finale contro il Migliarino, da segnalare la bella doppietta del centrocampista Mattia Bertoncini. In vetta salgono i pisani dello Sporting Calci che interrompono la striscia positiva del Pontecosi. Termina a reti inviolate il derby del “Moscardini” tra Barga e Virtus Piazza, risultato che lascia i padroni di casa al quintultimo posto mentre i ragazzi di Rossi escono dai play-off. Zona di classifica alla quale si avvicina il Corsagna, corsaro per effetto del gol dell’ex Signorini in casa del Montagna Pistoiese.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove il Vagli si è laureato campione d’inverno ed ha allungato il proprio vantaggio sulle più dirette inseguitrici. La capolista si impone per 2-0, gol di Bertucci e Gaspari, nel derby contro l’Atletico Castiglione e si porta a +6 sul Fornaci. I rossoblù cadono dopo sei vittorie di fila per mano di un solido Borgo a Mozzano e privo di molti titolari. A decidere il big match di giornata è stato un rigore trasformato da Fati. Bella vittoria esterna del Gallicano in quel di Ponte all’Ania contro il Sacro Cuore. Il 2-1 finale matura per effetto del momentaneo vantaggio ospite di Franchi, sempre più capocannoniere del torneo con 13 reti, dell’1-1 di Serafini e del gol vittoria dei bianconeri siglato da Simonini. Muove la classifica il Coreglia che coglie un bel punto, 0-0 lo score finale, in casa della Sanvitese, quinta forza del campionato. Di questo risultato ne approfitta il Filecchio che grazie alla doppietta di Marchi e a un pizzico di fortuna, si impone per 2-0 in casa della Virtus Robur Castelnuovo.