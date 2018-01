Sport



Punto sui dilettanti: vittoria pesante del Castelnuovo, il Filecchio consolida il quinto posto

mercoledì, 31 gennaio 2018, 15:08

di michele masotti

Il fine settimana calcistico che ha chiuso il mese di gennaio è stato piuttosto altalenante per le squadre delle nostra zona impegnate nei vari campionati dilettantistici. Passo falso interno per il GhiviBorgo contro l’inarrestabile Real Forte Querceta; discorso opposto per il Castelnuovo che sbanca Gambassi e aumenta il proprio divario dalla zona play-out. Nelle altre categorie da sottolineare il balzo in classifica del Pieve Fosciana, il pari del Molazzana nel big match di giornata e il consolidamento del quinto posto in classifica del Filecchio in Terza Categoria.

In Serie D domenica negativa per il GhivizzanoBorgo, sconfitto per 2-0 da quel Real Forte Querceta che coglie la dodicesima vittoria nelle ultime tredici uscite e si candida al ruolo di antagonista principale della capolista Sanremese. La sfida del “Delle Terme” si risolve nella prima mezz’ora con l’uno-due di marca versiliese e l’espulsione di Di Paola che complica, di fatto, anche le prossime e importanti sfide salvezza dei ragazzi di Venturi contro Montecatini e Argentina Arma di Taggia. A tredici giornate dalla fine il Ghivizzano si trova al tredicesimo posto. Un piazzamento che al momento darebbe, in virtù del meccanismo della forbice degli otto punti, la permanenza diretta in categoria ai “colchoneros” della Media Valle.

In Eccellenza il Castelnuovo ottiene il primo successo dell’era Tazzioli e lo fa nello scontro diretto di Gambassi. In terra fiorentina il match winner è Gabriele Gori, salito a quota nove nella classifica marcatori con la doppietta odierna. L’attaccante versiliese proietta i gialloblù ad un +4 sulla scomoda quint’ultima posizione, attualmente occupata con 21 punti dal duo Cenaia e Larcianese. Per il tecnico barghigiano il bilancio sulla panchina del club del capoluogo garfagnino parla di un successo e quattro pareggi. Nel prossimo turno di campionato il Castelnuovo, che ritroverà Picchi, affronterà in casa l’Atletico Piombino, team che occupa il sesto posto ma che nel match di andata venne travolto a domicilio, 0-3 lo score finale, proprio dalla formazione allora guidata da Edoardo Micchi.

Passando alla Prima Categoria, sono arrivate tre vittorie e una sconfitta, peraltro in un derby, per i team nostrani. Un gol di Piacentini consente al Pieve Fosciana di superare di misura l’ostica Apuania Romagnano e di salire al terzo posto in solitaria a -3 dal primato. Si avvicina a grandi falcate alla zona play-off anche il River Pieve che supera per 4-1 il Fornoli, scivolato da solo all’ultimo posto. I ragazzi di Alessandro Davini chiudono il match già nel primo tempo con i gol di Francesco Satti, Fontana e Benlaidi. Nella ripresa le reti di Alfredini e quella degli ospiti di Guazzelli completano il punteggio, il medesimo con cui i Diavoli Neri Gorfigliano travolgono il quotato Sporting Bozzano. Superba prova dei ragazzi di Zuddas che, privi del bomber Malatesta, colpiscono i versiliesi con la doppietta di Pellegrinotti e i guizzi di Bonini e Stafa. Anche il team dell’alta Garfagnana si avvicina agli spareggi promozione. In Seconda Categoria il Molazzana fa 1-1 a Calci contro lo Sporting nella partita più importante della giornata. Per la formazione di Biagioni, scavalcata al primo posto dall’Orentano che ha comunque solo due punti di vantaggio, il gol del pareggio è stato realizzato da Muccini. Medesimo risultato per la Virtus Piazza, raggiunta nel finale dai padroni di casa del Lucca Calcio. Il momentaneo vantaggio dei ragazzi di Rossi aveva portato la firma di Pellegrinetti. Perde contatto dal quinto posto anche il Pontecosi, sconfitto 2-1 dai diretti concorrenti dell’Aquila S.Anna . La rete della squadra di De Luca è stata messa da Martini Adami su calcio di punizione. Si spartiscono la posta in palio anche Barga e Corsagna, con i locali che si mordono le mani per essere stati rimontanti per la seconda domenica di fila. Al vantaggio di Ghafaouri ha risposto il colpo di testa di Alberigi.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove la capolista Vagli è incappata nella prima sconfitta stagionale, 3-1 in casa del forte Segromigno, mantenendo comunque sette punti di vantaggio sulle seconde in classifica. I ragazzi di Biggeri erano passati in vantaggio con Gaspri prima di subire il ritorno dei locali. Non ne approfitta, come detto, il Fornaci, in gol con Bitep e Manuel Iacomini, che si fa imporre il 2-2 dal Santanna e viene agganciato al secondo posto dal Borgo a Mozzano. Il quarto successo di fila dei biancocelesti arriva sulla Morianese con il dodicesimo centro in campionato. I gol di Brucciani e Marchi permettono al Filecchio di superare a domicilio il Coreglia e di consolidare il quinto posto. Pareggio ricco di gol tra Atletico Castiglione e Sacro Cuore con continui cambiamenti di punteggio. Locali in gol con Pucci, doppietta per lui, e Martinelli mentre per la formazione di Bonini c’è da segnalare la doppietta di Massimo Cardosi e il guizzo di Paolini. Con i gol di Donati, Dinu e Simonini il Gallicano supera 3-1 la Virtus Robur Castelnuovo, passata in vantaggio con il rigore trasformato da Camara.