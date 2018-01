Sport



Settore giovanile: molto bene Allievi 2001 e 2002, in crescita i Giovanissimi

mercoledì, 17 gennaio 2018, 18:00

di simone pierotti

Superato il giro il boa per i campionati giovanili, la stagione è entrata nella fase decisiva. Il Castelnuovo, tra alti e bassi, veleggia in buone posizioni di classifica. Obiettivo primario della società era quello di mantenere le due categorie regionali. Ci stanno riuscendo ampiamente gli Allievi Regionali 2001 di Simone Vanni che occupano il 9° posto con 19 punti, 6 di margine sulla zona retrocessione. Oltretutto la squadra sta sciorinando un ottimo gioco e ha lanciato alcuni ragazzi molto interessanti. Due di questi per esempio, Morelli e Telloli, fanno parte della rappresentativa provinciale 2002. Qualche difficoltà sta incontrando la Juniores che, dopo un ottimo avvio, ha pagato troppe assenze e infortuni. Inoltre i migliori giovani, come è logico, sono stati “promossi” nella prima squadra e questo rappresenta un motivo di orgoglio e di dimostrazione che è stato svolto un buon lavoro alla base. La squadra occupa il quartultimo posto della classifica ma la salvezza è ampiamente alla portata.

Ottimo l’andamento degli Allievi B 2002 che sono secondi nel campionato provinciale alle spalle del Camaiore, peraltro battuto 3-1 nell’ultima giornata. Un bel risultato per mister Simone Bandini, all’esordio in gialloblu. Campionato difficile ma decoroso per gli Allievi Provinciali 2001 che partecipano al torneo interprovinciale con le squadre di Pistoia. Stagione decisamente positiva per i Giovanissimi di Massimiliano Fabbri che occupano il 10° posto con una rosa molto giovane, mista 2003/2004.