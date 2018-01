Sport



Simone Pierotti (G.S. Orecchiella) vince la gara a coppie “La Pratese c’è”

martedì, 2 gennaio 2018, 18:02

Inizia nel migliore dei modi il 2018 per il G.S. Orecchiella Garfagnana che si aggiudica una delle prime gare stagionali. Organizzata dalla Podistica Pratese nel parco di Tavola di Prato, la corsa a coppie “La Pratese c’è” è divenuta un singolare appuntamento di inizio anno. La gara si sviluppa lungo 7,5 km all’interno del parco naturale, tra sentieri e verde, in un misto tra il cross e lo sterrato. Le “coppie”, e qua sta l’aspetto curioso, vengono sorteggiate ad inizio gara, in maniera assolutamente casuale: insomma conta il giusto mix tra abilità e fortuna.

Su quasi 100 coppie l’ha spuntata quella composta da Simone Pierotti del G.S. Orecchiella con Sergio Bianchi, con il tempo totale di 57:04. Pierotti ha concluso la sua fatica in 27:33, quarto atleta assoluto dietro Treve, Tredici e Craparo. Al secondo posto la coppia Mannucci – Mugnani in 57:46, terzi Treve e Bozzi in 58:48. Quarti il lucchese Alberto Frediani insieme a Stefanini.