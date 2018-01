Sport



Torna Hell’s Gate Metzeler al Ciocco

venerdì, 12 gennaio 2018, 17:56

Tra le novità della gara, ideata, quindici anni fa, da Fabio Fasola e confermatasi nel tempo come un evento di ampio richiamo e di grande valore agonistico, il format della due giorni, con l’antipasto del venerdì, nonché una gestione tutta nuova targata OSE (Organization Sport Events).

A rimanere invariati sono le dosi di adrenalina e spettacolo. Piloti da tutto il mondo sono chiamati a sfidarsi su un avvincente percorso completamente disegnato sulla montagna del Ciocco.

I concorrenti dovranno affrontare vie impervie e ostacoli di impegno progressivamente crescente (anche artificiali, secondo la nuova tendenza) fino alla resa dei conti nell’inviolabile “Arena”, il teatro che, gremito di pubblico, sarà anche quest’anno il momento clou della competizione. Un servizio navetta in partenza dalla garitta del Ciocco consentirà agli spettatori di raggiungere con facilità lo scenario della gara.

Il programma. La competizione va in scena a partire da venerdì 9 febbraio. Si inizia alle ore 12 con le operazioni preliminari, per entrare nel vivo della gara alle ore 19. Sarà il “Friday Dusk” a decretare l’ordine di partenza del giorno successivo, il “Saturday Dawn”. Sabato 10 febbraio l’appuntamento è alle ore 7.30 con la gara eliminatoria, circa 40 chilometri, che servirà da "passaporto" per la fase del pomeriggio. Alle ore 15.30, infatti, i finalisti - i 30 migliori piloti assoluti - si disporranno sulla griglia di partenza per dare vita, tre ore dopo, al grande epilogo di Hell's Gate.

Hell’s Gate Lite. Domenica 11 febbraio è il turno degli appassionati. A partire dalle ore 10 il divertimento continua per quanti vorranno cimentarsi sui passaggi dei campioni con la tradizionale motocavalcata, l’Hell’s Gate Lite. Quattro percorsi tra cui scegliere, dal più facile all’estremo “Ci voglio provare”.

Le iscrizioni sia alla gara vera e propria che alla Lite resteranno aperte fino al primo febbraio. Per info: info@hellsgate.it