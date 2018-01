Sport



Torna il premio “Garfavolista dell'Anno”

domenica, 7 gennaio 2018, 18:16

Si assegnerà domenica 14 gennaio il premio “Garfavolista dell’Anno”. Il premio nasce nel direttivo della Pallavolo Garfagnana ed intende consegnare un riconoscimento a chi si è particolarmente distinto nella promozione del volley nella nostra Valle a qualsiasi livello.

Giunto alla terza edizione il Garfavolista vanta nel suo palmares i nomi di Luigi Bonali, premiato nel 2016 per aver scritto il libro dedicato al Marrana e alla Pallavolo in Garfagnana, la scorsa edizione fu invece Lidia Bernardi ad aggiudicarsi il riconoscimento per aver rappresentato un pilastro nella storia di questo sport a livello locale.

Nell’edizione 2018 il riserbo regna sovrano infatti solo una commissione ristretta e selezionata all’interno del Direttivo di Pallavolo Garfagnana conosce il nuovo assegnatario che comunque avrà le suddette caratteristiche.

Il premio sarà consegnato dal presidente Marco Giannasi al termine della partita della Vecchie Glorie ossia ex giocatori e giocatrici che si scontreranno in un match amichevole, ma non troppo, nella palestra Isi a partire dalle 16 (incontro femminile) a seguire quello maschile. Al termine della partita amarcord ci sarà l’estrazione dei biglietti della Lotteria di Natale della Pallavolo Garfagnana e finalmente la consegna del Premio Garfavolista dell’Anno quindi tutti insieme a cena al ristorante La Rocca.

Si. Pi.