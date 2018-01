Sport



Tra Morianese e Fornaci vince la "paura" di perdere

domenica, 21 gennaio 2018, 10:21

di lorenzo fiori



0-0

Morianese: Palla, Lupi, Giorgetti, Maiali (79' Saccone), Gianneschi, Paganelli, Frangioni, Marchetti, Santacaterina, Di Clemente e Puccetti (50' Lunardi). A disposizione: Guidi, Filippi, Biagi, Andreoni e Simonetti. Allenatore: Caselli.

Fornaci 1928: Sartini, Morales (49' Sangarè Lassine), Lucarini, Polpetta, Hartmann, Taccola, Iacomini Manuel, Toni, Bitep, Abu Kheit e Amidei. A disposizione: Suomahoro, Ciambriello, Campetti, Montagni e Iacomini Christian. Allenatore: Sorini.

Arbitro: Federico Bertini di Lucca.

Note: ammoniti Toni (F) e Frangioni (M). Espulso Toni (F) al 86' per proteste.

Pareggio senza grandi emozioni, tra la seconda e la terza della classe del campionato di terza categoria girone B, che fa felice l'inarestabile capolista Vagli che aumenta, ancora, il distacco sulle inseguitrici (otto punti). Entrambe le sfidanti, comunque, restano in piena zona play-off, tra l'altro, con un buon margine di distanza (sette punti) dalla sesta in classifica (posizione, occupata dalla Sanvitese, che non permette la qualificazione a questi).

Tatticamente Caselli si schiera con un 4-4-2 equilibrato, privo degli squalificati Simone Maiali e Cei, posizionando Santacaterina e Puccetti come vertici offensivi mentre Sorini schiera i suoi con un 3-5-2 dove Toni faceva il mediano davanti alla difesa e la coppia Abu Kheit-Bitep occupavano il ruolo di attaccanti centrali.

Prima fase del primo tempo "noiosa" sbloccata da una velenosa conclusione di Abu Kheit, al 26'. Rispondono i padroni di casa, al 34', con l'occasione più importante della partita, ossia, la traversa colpita da Frangioni con un bel colpo di testa.

Secondo tempo più vivo dove il Fornaci prova ad impensierire Palla con un calcio di punizione di Polpetta, al 59'. Successivamente aumentano il volume di gioco i locali che sfiorano il vantaggio più volte con uno scatenato Lunardi e, più tardi, con Di Clemente.

Il sipario stava per chiudersi, quando, Toni, capitano fornacino, protesta per un'ammonizione ai suoi danni e viene espulso in maniera diretta dal giudice di gara.

Nella prossima giornata la Morianese sarà ospitata dal temibile, e in formissima, Borgo a Mozzano mentre il Fornaci ospiterà i lucchesi del Santanna.