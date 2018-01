Tre punti d'oro per il Castiglione: 2-1 contro il Santanna

Altri articoli in Sport

sabato, 6 gennaio 2018, 19:25

Vittoria di misura, la sesta di fila, ma di fondamentale importanza per il Fornaci che resta attaccato alla capolista Vagli, distante, sempre, tre punti. Partita stoica, invece, per gli uomini di Parmigiani che tengono testa ad un'ottima squadra dimostrando di meritare di più di quei, miseri, due punti in classifica

sabato, 6 gennaio 2018, 19:23

Il River Pieve di Alessandro Davini chiude il proprio girone di andata inanellando il quarto successo di fila risalendo, in attesa del completamento del programma della quindicesima giornata, a soli tre lunghezze di ritardo dai play-off

sabato, 6 gennaio 2018, 11:56

Domani al Nardini si torna a respirare aria di grande calcio, facendo riaffiorare ricordi di un glorioso e recente tempo che è stato. Tra Castelnuovo e Poggibonsi sono state diverse le sfide al calor bianco ai tempi della Serie C2, oggi il palcoscenico è comunque importante come il campionato di...

venerdì, 5 gennaio 2018, 22:35

A due giorni dal ripresa del campionato, il GhivizzanoBorgo sarà di scena in casa del rinnovato Scandicci in un match che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza, i dirigenti biancorossi hanno piazzato il quinto rinforzo di questa campagna acquisti invernale. Si tratta di Niccolò Marcellusi, mediano classe 1999

mercoledì, 3 gennaio 2018, 21:33

Il 2018 del River Pieve si apre con la terza vittoria consecutiva imponendosi per 3-2 in casa dei Diavoli Neri Gorfigliano, in un derby garfagnino molto sentito anche alla luce dei molti ex, primi tra tutti i tecnici Zuddas e Davini, presenti in ambedue le compagini

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:44

I portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane hanno salutato il 2017 sfoderando prestazioni di rilievo ed essendo tra i protagonisti delle corse cui hanno preso parte nella giornata di San Silvestro