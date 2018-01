U.I.S.P.: riprende il campionato, vincono tutte le favorite

Altri articoli in Sport

domenica, 14 gennaio 2018, 19:56

Dopo Serricciolo e Unione Pontigiana anche lo Sporting Bozzano, una delle quattro prime in classifica alla vigila della sedicesima giornata, paga dazio allo stadio “Nardini” contro il River Pieve che coglie la quinta vittoria di fila e ripropone legittimamente la propria candidatura per un posto al vertice della graduatoria

domenica, 14 gennaio 2018, 19:52

Torna alla sconfitta il Pontecosi, dopo tre risultati utili consecutivi, in una trasferta ostica, come quella di Calci, allontanandosi dai play-off, distanti cinque punti e avvicinandosi ai play-out, distanti sei punti. Torna, invece, alla vittoria casalinga il Calci che, in virtù dei passi falsi di Orentano e Molazzana, sale al...

domenica, 14 gennaio 2018, 19:13

Se nell’ultima giornata del girone di andata i Diavoli Neri Gorfigliano avevano vinto grazie ad un autorete, quest’oggi a Serricciolo i ragazzi di Gabriele Zuddas sono stati condannati dalla sfortunata deviazione nella propria porta da parte di Orsi

domenica, 14 gennaio 2018, 18:50

Il Castelnuovo non va oltre il pareggio sul campo del fanalino di coda Urbino Taccola, conquistando un punto che gli permette di uscire dai play-out di un punto ma sprecando un'occasione per fare un salto decisivo

domenica, 14 gennaio 2018, 18:24

Secondo stop interno di fila, sempre con il medesimo punteggio, per il Pieve Fosciana che deve cedere il passo al Capezzano, da stasera non più ultimo in classifica, che ha capitalizzato al massimo la punizione ben calciata da Mancini e gli ottimi interventi del suo numero Bartelletti

domenica, 14 gennaio 2018, 17:29

GhiviBorgo e Viareggio si spartiscono l’intera posta in palio in un derby molto atteso. Il 2-2 finale “partorito” dal confronto del “Delle Terme” è tutto sommato giusto, dato che nel primo tempo sono stati i padroni di casa a farsi preferire mentre nei secondi quarantacinque minuti le zebre hanno alzato...