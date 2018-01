Sport



U.I.S.P.: vince il trio di testa, colpaccio del Cerretoli contro il Camporgiano

martedì, 23 gennaio 2018, 08:53

di simone pierotti

Nel campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana vincono le prime tre della classifica mentre perde il passo il Camporgiano che cede sul campo del Cerretoli. Importante vittoria per la capolista Lokomotiv che supera 2-0 il forte Baston Villa grazie alle reti di Battista Corradini e Federico Del Giudice. Risponde con lo stesso punteggio il New Team che batte il Magliano Gragnana City grazie ai gol del bomber Alessandro Davini e Luca Lorenzani. Non sbaglia un colpo nemmeno il Capriola Poggio, saldamente al terzo posto, che vince l'importante confronto contro gli Amatori Cascio 3-1 grazie alla doppietta di Daniele Monelli e al gol dell'eterno bomber Edoardo Micchi, mentre per gli ospiti va in gol Daniele Cecchi. Come anticipato sopra, sorprendente vittoria del Cerretoli sul Camporgiano al termine di una vera e propria battaglia, 3-2 grazie alla doppietta di Francesco Esposti e al gol di Marco Marigliani; per gli ospiti segnano Simone Lezoli e Maico Tolaini. I Diavoli Rossi Filicaia passano 2-0 sul campo del Cerageto Mojito trascinati dalla doppietta di Massimo Suffredini. Bella vittoria per il Sillano contro il Casciana Cascianella, 2-1, reti di Massimiliano Castellini e Nicola Pagani per i padroni di casa, e Simone Pellicci per gli ospiti. Facile successo del Corfino contro gli Amatori Vicas 3-0, reti di Pierluigi Bacci (56 anni, quasi un record!), Matteo Fazzi e Alessandro Martinelli.