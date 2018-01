Sport



Un gran Pieve Fosciana conquista la semifinale di Coppa Toscana dopo una lotta di 120’

mercoledì, 31 gennaio 2018, 18:42

di michele masotti



4-2

Pieve Fosciana: Damiano Dini, Pieri, Sarti (75’Matteo Angelini), Barsanti, Lorenzo Bacci, Biagioni, Lucchesi, Tognarelli (46’Biggi), Gheri (114’Stefano Angelini), Giusti, Piacentini (64’Corrado Dini) A disposizione: Regoli, Lenzi e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Fornacette: Lazzerini, Pantani, Dicoce, Diello, Ferri, Cristiano Ferucci, Greco, Di Grazia, Hepaj (91’Senesi) (106’Toni), Andreozzi, Parentini (119’Paradossi) A disposizione: Malasomma, Alessio Ferrucci, Ledesma e Falciani Allenatore: Lido Malasomma

Arbitro: Picardi di Viareggio

Marcatori: 2’e 27’ Di Grazia, 8’ Tognarelli, 82’ Gheri, 104’Corrado Dini, 124’ Lucchesi

Note: Espulsi per proteste dalla panchina al 6’ Regoli e al 123’ mister Fiori. Ammoniti Biagioni, Corrado Dini, Lorenzo Bacci, Parentini, Lazzerini, Biggi, Sarti e Di Grazia. Calci d’angolo 10-8.

Dopo River Pieve, Diavoli Neri, Acquacalda S. Pietro a Vico e Serricciolo anche i pisani del Fornacette Casarosa, finalista di questa manifestazione lo scorso anno, devono inchinarsi ad un gran Pieve Fosciana che accede alla semifinali di Coppa Toscana, l’ultima volta era stato nel 2010-2011, al termine di un match romanzesco nel quale i ragazzi di Fiori hanno sciorinato un’ottima prestazione al cospetto una formazione di rango come quella di Malasomma. La classifica del Fornacette, quintultimo nel girone D, non deve trarre in inganno: gli ospiti, a cui sarebbe bastato un pareggio per proseguire il loro cammino, si sono dimostrati un buon complesso e che con due elementi come Di Grazia e il portiere Lazzerini, autore di almeno quattro sensazionali parate, in grado di fare la differenza. Voti alti per tutti i biancorossi che, supportati da un pubblico numeroso, hanno letteralmente gettato il cuore oltre l’ostacolo e mettendo alle corde, a partire dalla ripresa, gli avversari odierni. Dalla linea difensiva attenta e precisa nelle chiusura, ad un Barsanti instancabile in fase di interdizione e agli attaccanti che si sono alternati sempre in grado di impensierire la difesa pisana sono meritevoli di una citazione. Merito anche del “direttore di orchestra”, ossia Francesco Fiori, tecnico che al terzo anno con questo team sta proseguendo, anzi migliorando, i già ottimi risultati nelle scorse stagioni. Al 31 gennaio il Pieve Fosciana è terzo in campionato, 3 punti da recuperare dal primo posto ed è in semifinale di Coppa Toscana dove affronterà il Montalcino, formazione senese che guida il girone F. L’altra semifinale metterà di fronte l’Alleanza giovanile Dicomano alla vincente di Fiesole-Viaccia.

I locali, privi di Federico Bacci e Giuntini, scendono in campo con un 4-4-2 e con diversi cambiamenti rispetto al match di campionato come la presenza di Damiano Dini, il ritorno di Giusti a centrocampo e l’inserimento di Gheri in attacco con Piacentini. Schema identico per i ragazzi di Malasomma, un passato da calciatore con le maglie di Pisa e Livorno, con capitan Greco e Di Grazia che sono i terminali offensivi. La partita esplode già al 2’ quando proprio Di Grazia trova il vantaggio su calcio di Punizione. Parità che viene ristabilita sei minuti più tardi con Tognarelli, abile nell’inserirsi con i tempi giusti e a mettere dentro da centro aerea. Al 16’ il rasoterra di Andreozzi sfiora il palo alla sinistra di Damiano Dini. Quattro minuti più tardi cross basso di Gheri per Tognarelli che, da buona posizione, alza sopra la traversa in scivolata. Il match è turbinio di emozioni e al 27’ il Fornacette va di nuovo in gol con il solito Di Grazia. Il numero otto pisano si libera di una spinta, non ravvisata da Picardi, di Lorenzo Bacci per poi battere Dini con un secco rasoterra. Sul finire del primo tempo due grosse chance per i locali. Al 35’ Lucchesi, ben smarcato da Piacentini, conclude debolmente mentre a tre minuti dall’intervallo una travolgente percussione di Barsanti libera Gheri a tu per tu con Lazzerini ma l’attaccante locale calcia addosso al portiere ospite.

Nell’intervallo Fiori decide di giocarsi la carta Biggi per Tognarelli, varando così un 4-3-3. Secondo tempo che assume subito le sembianze di un assedio a “Fort Fornacette”. Al 51’ pazzesca parata di Lazzerrini sulla deviazione di Giusti a colpo sicuro sugli sviluppi di una punizione laterale. La pressione dei locali viene rotto da un contropiede ospite, nato da una palla persa a centrocampo, che viene sventato alla grande da Damiano Dini che respinge il tiro ravvicinato di Hepaj. Scampato il pericolo, riprende il festival delle occasioni del Pieve Fosciana. Al 75’ Barsanti colpisce il palo esterno con un colpo di testa, mentre quattro minuti dopo Lazzerini leva dall’incrocio dei pali una punizione di Biggi. Il forte portiere ospite deve capitolare al 82’. Un perfetto traversone dalla trequarti pesca sul secondo palo Gheri che di testa fa centro. Si va dunque ai supplementari dopo il Pieve Fosciana dimostra di avere più benzina nelle gambe. Dopo aver sfiorato il gol con un tiro di Biggi da fuori area, i ragazzi di Fiori colpiscono con Corrado Dini, il più veloce di tutti ad approfittare di un errore difensivo di Cristiano Ferrucci e ad essere freddo davanti a Lazzerrini. Nel secondo tempo supplementare il Fornacette con la forza delle disperazione crea qualche mischia per ristabilire la parità ma sono sempre i locali che, dopo l’ennesimo miracolo di Lazzerini su Lucchesi, ad andare in gol con lo stesso numero sette garfagnino, servito in maniera altruista da Biggi. È game, set and match Pieve Fosciana.

Adesso la strada per la finale di Firenze, sebbene il Montalcino sia una grande squadra, si fa sempre più vicina.