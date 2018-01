Sport



Un Ponte a Moriano in grande spolvero interrompe la serie positiva del River Pieve

domenica, 21 gennaio 2018, 20:19

di michele masotti



4-1

Ponte a Moriano: Nicola Papeschi, Bini, Angeli, Tornaboni (85’Ghilardi), Landi, Del Frate, Pardini, Michelotti, Haoudi, Tarantino, Colazo (74’Berrettini) A disposizione: Cobbinah, Moriconi, Shaka, Sillah, Matteo Papeschi Allenatore: Manuel Lencioni

River Pieve: Micchi (69’Vanni), Dunaiev, Pancetti, Byaze, Pennucci, Fontana, Satti, Catalini (69’Alfredini), Pioli, Cecchini (80’Landi), Benlaidi (81’Angelini) A disposizione: Angelini, Turri e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Festa di Carrara

Marcatori: 5’ Pardini, 27’ e 70’Tarantino, 45’Colazo, 52’ Pioli

Dopo cinque successi consecutivi, il River Pieve subisce una battuta di arresto in quel di Sant’Alessio contro il miglior Ponte a Moriano della stagione. Il 4-1 finale in favore dei ragazzi di mister Lencioni è frutto di un primo tempo di marca locale e che ha visto i padroni di casa andare all’intervallo sul triplice vantaggio. Sconfitta che non cambia più di tanto, anche alla luce degli altri risultati odierni, la situazione di classifica del River, sempre a +4 dai play-out e lontano solo tre punti dagli spareggi promozione. Per il Ponte a Moriano, formazione che rosa alla mano e con elementi di qualità come Tarantino, Colazo e Angelini vale più dell’attuale quint’ultimo posto, si tratta del sesto successo stagionale che permette ai ragazzi di Lencioni, subentrato nello scorso mese di dicembre all’ex Piazza al Serchio e Barga Fabiani, di vedere con una crescente fiducia alla seconda parte di stagione.

La formazione lucchese opta per un 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Haoudi, arrivato assieme a Del Frate dal Monsummano, Colazo e Tarantino. Gli ospiti, dal canto loro, devono fare a meno dello squalificato Friz, sostituito nell’undici titolare da Cecchini, e dell’infortunato Luca Satti. Davini a centrocampo opta per Cecchini davanti alla difesa e con ai suoi lati Catalini e l’ex di turno Byaze. L’equilibrio nel punteggio viene spezzato al 5’ grazie alla precisa conclusione scoccata dal classe 1997 Pardini. Il 2-0 dei padroni di casa giunge al minuto numero ventisette e porta la firma di Nazzareno Taratino. L’ex Lucchese e Crotone finalizza alla perfezione una bella azione corale. Il River Pieve prova a reagire, impensierendo in qualche occasione la difesa lucchese senza mai costringere alla parata Papeschi. Proprio all’incedere del 45’ l’argentino Colazo segna il punto del 3-0.

In avvio di ripresa il River accorcia le distanze con Pioli, schierato anche oggi come centravanti, che gira in rete un traversone dalla sinistra di Francesco Satti. Gli ospiti si riversano in avanti per provare a realizzare una clamorosa rimonta. Speranze che si spengono definitivamente quando il solito Tarantino fissa il punteggio sul definitivo 4-1.

Domenica prossima i ragazzi di Davini cercheranno di tornare immediatamente alla vittoria contro il Fornoli, mentre il Ponte a Moriano proverà a dare continuità a questo risultato positivo nella difficile trasferta in casa della capolista Serricciolo.